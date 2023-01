El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital malagueña, Daniel Pérez, ha afirmado que "no habrá Torre del Puerto" si él es elegido alcalde de la ciudad.

A través de un comunicado de prensa, ha señalado directamente al actual equipo de gobierno al recordarle "que el proyecto de la torre del puerto acabará el 28 de mayo cuando sea investido alcalde y el PP abandone la Alcaldía".

Pérez ha vuelto a referirse a la torre del puerto tras las declaraciones de la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, "que sigue adelante con la idea de construir un hotel rascacielos en el dique de Levante". "Las próximas elecciones municipales serán un plebiscito donde los malagueños elegirán a través de las urnas si apoyan o no la construcción", ha dicho el socialista.

Según Pérez, "en las elecciones de mayo, la ciudadanía decidirá si quiere torre o no con su voto. Los malagueños podrán elegir entre el PSOE, un partido que está en contra de la construcción de un rascacielos en el Dique de Levante, o el PP, un partido que gobierna sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y que sigue entregado a intereses especulativos, con un alcalde que se ha quedado solo en la defensa de la construcción de la torre en el puerto de Málaga".

"Parece que el PP no tiene en cuenta las decisiones adoptadas durante el pleno, en el que la mayoría absoluta votó en contra de la Torre del Puerto, un proyecto que cuenta con una contestación popular superior al 70%. El PP se ha quedado solo, ahora sin el apoyo de Cs, defendiendo una construcción que no reúne consenso y que no gusta a la inmensa mayoría de la ciudadanía", ha señalado Pérez.

"Desde el PSOE hacemos un llamamiento a los malagueños para que no se queden en casa el 28 de mayo y para que voten por el futuro de su ciudad, por la no construcción de torres en el dique de levante ni en los terrenos de Repsol, por una plaza de la Merced abierta, por un parque público de vivienda y un control a la especulación para crecer de manera sostenible", ha concluido.