Y es que los Reyes Magos han llegado a la ciudad, sin dejar indiferente a los miles de padres, madres y niños que esperaban ansiosos que comenzase la Cabalgata de Málaga.

Un desfile que este año es especial por varias razones. En primer lugar, porque la Cabalgata vuelve a celebrarse sin restricciones sanitarias. Y por otro lado, el mítico desfile cumple un siglo de vida. Un centenario que se ha celebrado por todo lo grande, ya que sus majestades apagaron las 100 velas de una gran tarta.

El pistoletazo de salida de esta mágica tarde lo ha dado Olga Sánchez Ruiz. Ella este año ha sido la encargada de leer la tradicional carta a los Reyes Magos en representación de todos los niños de Málaga. A sus 9 años de edad ha tenido “el honor de estar celebrando el primer centenario de sus

Majestades en Málaga”.

Olga comenzó a leer en presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar su carta de este año. Una carta en la que esta pequeña malagueña ha querido pedir “lluvia para que se llenen los pantanos, más tiempo libre para que los padres tengan tiempo de disfrutar con los niños y una ciudad más limpia y divertida. Además de candidata a la Expo de 2027”. Otra de las peticiones de Olga ha sido que ningún niño “pase penurias, que a ningún niño le falte un hogar, ni juguetes, ni libros, ni comida, ni agua, ni ropa ni amor”, dijo.

Un mensaje en el que no ha faltado la conciencia social que deben tomar los malagueños para luchar contra el cambio climático, con el fin de hacer que el planeta sea más sostenible.

Carta a los Reyes de Olga Sánchez Ruiz, de 9 años, alumna del CEIP Clara Campoamor y de la escolanía del Orfeón Universitario

Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar; excelentísimo señor Alcalde; y querida Málaga. ¡Ah, y los camellos que casi se me olvidan! Y por cierto, ¿dónde están? ¡Bienvenidos! Soy Olga Sánchez Ruiz, tengo 9 años, estoy en el colegio Clara Campoamor y también en la escolanía del Orfeón Universitario. Gracias por cumplir cada año, los deseos de todo el mundo y por elegirme este año 2023 para leer esta carta, es un honor estar aquí celebrando el primer centenario de sus Majestades en Málaga. En primer lugar me gustaría que lloviese hasta que se llenen los pantanos, así estaríamos tranquilos y no tendríamos que preocuparnos de que nos falte agua. Quisiera que todos los padres tuvieran más tiempo libre para jugar con sus hijos, ya que siempre están muy ocupados con el trabajo. Deseo que nuestra ciudad, que es una de las mejores del mundo, esté más limpia y entre todos la cuidemos como si fuera nuestra casa. Deseo que Málaga tenga un parque de atracciones para que sea más divertida. También os pido que cada vez que un malagueño se asome a su ventana se sienta orgulloso de su ciudad, que participemos todos en construir la ciudad que queremos, porque entre todos cada día nos podemos ayudar a ser mejores, construyendo un puzle dando lo mejor de uno mismo con cada pieza. No quiero que los niños pasen penurias, que a ningún niño le falte un hogar, ni juguetes, ni libros, ni comida, ni agua, ni ropa ni amor. También que no haya más guerra y el mundo viva siempre en paz sin pandemias ni amenazas. Sería estupendo que Málaga sea la elegida para la Expo 2027. Málaga hacia la ciudad sostenible. Sostenible para convivir con los recursos que tenemos. Sostenible para que el planeta Tierra esté contento, evitando la basuraleza. Sostenible para que todos los malagueños podamos vivir en nuestra ciudad. Bueno, ya no pido más, que tiene que empezar la cabalgata para que podáis repartir caramelos e ilusión por Málaga y nos tenemos que ir a dormir pronto, ya que sus Majestades tienen mucho trabajo. ¡Nos vemos en la Catedral en un ratito! Gracias, hasta la próxima.