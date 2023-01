Una nueva serie robos en viviendas en Málaga ha llevado a la Policía Nacional a ofrecer una serie de consejos para evitarlos. Según la Comisaría Provincial, varias denuncias confirman la presencia de una o más organizaciones que aprovechan los periodos vacacionales para asaltar casas u oficinas con técnicas de bumping o impresioning. Como en otras ocasiones, los cacos habrían colocado previamente en las puertas de los inmuebles seleccionados unos hilos transparentes de silicona que les sirven como testigos, ya que les ayuda a obtener información sobre los periodos de ausencia de los moradores.

Más allá de llamar al 091 a la más mínima sospecha, los investigadores recomiendan adoptar una serie de pautas y trasladarlas a todo el entorno familiar (mayores y niños) para crear una «cultura preventiva» ante este tipo de delitos. «En el caso de que observemos testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco, avisar de inmediato a la policía», insisten.

Desde el cuerpo policial subrayan que para la seguridad de la vivienda no solo es importante el tipo de puerta, lo es tanto o más la clase de cerradura que tengamos instalada. Por ello aconsejan adquirir productos certificados. «Existen las cerraduras denominadas antibumping o antiimpresioning que dificultan el acceso a nuestras viviendas a los delincuentes que emplean esas técnicas para robar», apuntaron antes de explicar que el bumping es una técnica que consiste en introducir una llave especialmente modificada en la cerradura y después golpearla hasta conseguir mover la posición de los bulones del interior y abrir la puerta. La técnica del impresioning, por su parte, pretende copiar la llave del usuario introduciendo en la cerradura unas finas láminas para grabar las marcas de la llave original y poder obtener una copia.

La Policía Nacional también pide prudencia a la hora de comentar en un lugar público que nos vamos de vacaciones, ya que no sabemos quién pueda estar escuchando. «Tampoco es aconsejable comentarlo en nuestras redes sociales, menos aún si en alguna ocasión hemos hecho mención a nuestro lugar de residencia a través de fotografías en las que aparece nuestra vivienda o ha quedado reflejada su ubicación al usar aplicaciones deportivas en las que marcamos nuestro recorrido», abundaron.

En cuanto a la vivienda, hay una serie de medidas que ayudan a hacer creer a los delincuentes que no está vacía. Una de ellas es no dejar bajadas todas las persianas, una de las primeras referencias que buscan los delincuentes. También es muy útil contar con sistemas automatizados para que determinadas luces o dispositivos electrónicos del hogar se activen de forma periódica o que un familiar o un vecino de confianza recoja periódicamente la correspondencia del buzón para que no se acumule.

Personas sospechosas

Tanto si se vive en un edificio, en una urbanización o en una vivienda unifamiliar, hay que estar atentos a personas ajenas al entorno. Ante la presencia de personas sospechosas en el edificio o en la urbanización, no dude en llamar al 091. «Nunca será una molestia acercarnos y hacer las comprobaciones oportunas», apuntan. En el caso de escuchar ruidos poco habituales en el acceso a una vivienda próxima, y más si se conoce que sus moradores se encuentran de vacaciones, una llamada a la Policía Nacional permitirá a una patrulla comprobar si se está intentando cometer un robo. En el peor de los casos, encontrarse la puerta abierta o forzada, no entre ni toque nada. De nuevo, llame al 091.