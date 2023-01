Las ZBE no llegarán a Málaga hasta finales de este 2023

Más de 150 municipios españoles, en los que se calcula que en total viven unas 25 millones de personas (el 53% de la población de nuestro país), y entre los que se encuentran la capital y varias poblaciones malagueñas, deberán establecer estrategias para implementar las llamadas ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), que restringirán el acceso a determinados vehículos.

Se estima que 11,5 millones de coches circulan por estas 150 localidades y, de ellos, la medida afecta a más de cuatro millones de vehículos, que son los que, de momento, no tienen el distintivo de la DGT. Esta etiqueta, que categoriza a los vehículos en función de su grado de contaminación, será el que marque la pauta sobre qué vehículos pueden acceder a estas zonas y cuáles no.

Para adecuarse a la nueva normativa el Ayuntamiento de Málaga adjudicó hace meses el contrato que supondrá el desarrollo de esta medida en la ciudad aunque no cumplirá el plazo definido en la Ley de Cambio Climático, ya que el sistema de control de accesos entrará en funcionamiento a finales de este año 2023. En concreto, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga abarcará un área de 473 hectáreas en el Centro y sus alrededores, tal y como viene definido en el Plan del Clima (Alicia) y en el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS). Para ello, se desplegará un sistema inteligente de reconocimiento de matrícula que controlará el acceso del tráfico rodado a través de 97 puntos en el Centro de Málaga.

Cuatro son los distintivos ambientales que clasifican los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental que provocan. La clasificación tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

Etiqueta Cero Emisiones (Azul)

La llevan todos los vehículos electrificados con autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros, ya sean eléctricos puros, híbridos enchufables o eléctricos de autonomía extendida, además de todos los vehículos movidos por hidrógeno o pila de combustible. Los vehículos con esta etiqueta pueden acceder donde quieran, incluso aparcando gratis en zona de estacionamiento regulado.

Etiqueta Eco (Verde y Azul)

La llevan los vehículos eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables, propulsados por gas natural y gas o gas licuado del petróleo y que, además, cumplan con los requisitos de la etiqueta C.

Tendrán, al menos de momento, los mismos privilegios que con la etiqueta cero emisiones, con la salvedad de dos beneficios importantes: no pueden circular por los carriles BUS-VAO, y sí pueden aparcar dentro de las ZBE, pero pagando.

Etiqueta C (Verde)

La llevan todos los gasolina matriculados a partir del 1 de enero de 2006 o que cumplen Euro IV, Euro V o Euro VI (Programas que regulan la cantidad de óxido nitroso que se vierte al medio ambiente). Además de todos los diésel matriculados a partir del 1 de septiembre de 2015 o que cumplen el programa Euro VI.

Estos vehículos pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas (obligatorio en parking), mientras que fuera de las ZBE pueden circular con total libertad y también aparcar en zonas de estacionamiento regulado.

Etiqueta B (Amarilla)

La llevan todos los gasolina matriculados a partir del 1 de enero de 2001 o que cumplan con el programa Euro III. Además de todos los diésel matriculados a partir del 1 de enero de 2006 o que cumplan con los Programas Euro IV y Euro V.

Estos vehículos no tienen grandes diferencias en cuanto a restricciones de circulación respecto al distintivo C, aunque sin duda alguna, con el tiempo la etiqueta B perderá privilegios mucho antes que la C. Aparte, aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un vehículo con etiqueta B sale más caro que con un C, puesto que acarrea una penalización del 20%.

Sin etiqueta

No tendrán etiqueta alguna todos aquellos vehículos de gasolina anteriores al año 2001 o que no cumplen con el Programa Euro III. Además de todos los diésel anteriores a 2006 o que no cumplan el Programa Euro IV. Todos estos vehículos tienen prohibido entrar en las ZBE.

La pegatina medioambiental de la DGT se puede conseguir a través de cinco vías: en las oficinas de Correos; en la red de talleres de la Confederación Española de Talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados; a través de Gestores Administrativos; en el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO), y en el caso de flotas, a través de la asociación Ganvam.

La emisión de la pegatina tiene un coste de cinco euros, a lo que habría que añadir los gastos de envío, según el caso. Por último, hay que recordar que la etiqueta se debe colocar en la sección inferior del lado derecho del parabrisas, de modo que sea perfectamente visible para los agentes.