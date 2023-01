«Construiremos en cooperativa cuando el alcalde quiera»

Desde que en 2019 este antiguo empleado de banca, analista de riesgos y promotor creó Abanico Solidario, la ONG ha logrado frenar cerca de dos centenares de desahucios en Málaga y ha llegado a acuerdos de alquileres sociales con fondos en una treintena de ocasiones.

Con cuarenta y tantos años deja la banca por enfermedad y se convierte en empresario ligado a la vivienda, así que conoce todas las patas del problema.

Empecé una etapa como empresario en la promoción y construcción de viviendas, conozco todo el entramado (risas).

¿Por qué quiso dar el paso y crear Abanico Solidario?

Porque vi en la banca muchas cosas que no me gustaron. La banca se prostituyó. Esa misma banca que había creado la burbuja le dio la espalda a los mismos empresarios y arruinó a mucha gente y no me podía quedar parado. Empecé yendo a las asamblea de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) por un caso personal pero allí vi que llegaba gente y soltaba su problema como quien va al médico. A una persona que viene con una ‘enfermedad’ no puedes decirle: ‘Aprieta este botón y hazte tú la prueba’. Tienes que ir con él, acompañarle, tranquilizarlo, empoderarlo.

Y empezó a acompañarlos.

Al principio actuaba por libre, me llamaba mucha gente, hablaba con los fondos y pensé en crear esta asociación. En 2019 hice una asamblea y el nombre se eligió de mutuo acuerdo: Abanico Solidario por el abanico de posibilidades que podíamos dar. Los políticos piensan que el que tiene el conocimiento tiene el poder y es cierto. Por eso pensé en dar ese conocimiento a la gente: si enseño a una persona o a dos a hacer las cosas como deben, a su vez pueden transmitirlo a más y de hecho en mi colectivo ya hay personas así, que están ayudando a los demás y no tengo que hacerlo yo todo.

De lo que huyen es de cualquier perfil político.

Abanico Solidario es un colectivo social formado por personas, no por políticos. Queremos ser libres y criticar o aplaudir lo que se haga bien o lo que se haga mal.

¿Cómo está la situación general en 2023?

Hay menos desahucios gracias al escudo social, que impide el desahucio de personas vulnerables hasta el 30 de junio, aunque los jueces están determinando ellos mismos quién es vulnerable y quién no. En algunos casos creo que dictaminando de acuerdo con sus ideas. De oficio, cuando viene un procedimiento de desahucio tienen que dirigirse a Asuntos Sociales a que les manden el informe de vulnerabilidad pero no lo hacen en un porcentaje muy alto. En estos casos nos ponemos en contacto con el abogado de oficio para que presente un recurso acogiéndose al real decreto. En muchas ocasiones paramos los desahucios pero en otras los jueces no les hacen ni caso.

¿Qué pasará cuando deje de prorrogarse el escudo social?

Eso va a ser una masacre. En Málaga ya es muy difícil encontrar una vivienda de alquiler a un precio asequible. Y a eso le tenemos que añadir las viviendas vacacionales -las que se alquilan por días - que ya hay en todos los barrios porque la ciudad la han hecho ‘vacacional’ todo el año. Málaga es un parque temático para el Turismo. No hay una legislación contra las viviendas vacacionales y eso lo que está es encareciendo; no hay control. Ahí está el ejemplo de Santa Julia: los inquilinos no pueden arreglar la vivienda pero tampoco se la arreglan los propietarios, que los tienen viviendo en condiciones del Tercer Mundo porque la intención es echarlos y una vez los echan, al mes está el piso de punta en blanco con la idea de venderlo o dedicarlo a alquiler vacacional.

¿Cómo reacciona el Ayuntamiento ante estos problemas?

En julio se puso en contacto conmigo el concejal Paco Pomares (Derechos Sociales y Vivienda) y vamos a firmar un acuerdo de colaboración con el Instituto Municipal de la Vivienda para, a lo largo de este año, ayudar a la gente vulnerable a buscar vivienda y así crear una bolsa de viviendas en Málaga. Para ello necesitamos un plan de ayuda al alquiler nuevo -que se va a dar a conocer el día 9- y que sea abierto, con unas condiciones favorables también para los propietarios, como puede ser el seguro multirriesgo o la ITE... algo atractivo para ellos. La pregunta que me hice fue, ¿si tuvieras una vivienda para alquilar la cederías a la bolsa de viviendas del Ayuntamiento?, ¿qué mejoraríamos para que pudiera estar? En esas circunstancias, sí.

"Hemos pedido las ochenta y tantas viviendas de la SAREB y de fondos buitre para que las pongan en ese plan de ayuda al alquiler»

¿Hay otra forma de aumentar esa bolsa de viviendas?

Estoy esperanzado en el trabajo de Abanico Solidario para que la gente se sume. Entre otras cosas hemos pedido las ochenta y tantas viviendas de la SAREB en Málaga y reuniones con el entramado societario de los fondos buitre para que parte de esas viviendas las pongan dentro de esa plan de ayuda al alquiler. No queremos viviendas que estén aquí en el Centro o zonas residenciales pero sí esas de barrios tensionados, en su mayoría pisos vacíos y perdidos. Si algunos los están vendiendo por la mitad de su valor, ¿porqué no ponerlos durante cuatro años a disposición del Ayuntamiento?, con eso se benefician del IBI, del seguro multirriesgo y encima cogerán la ayuda al alquiler y rentabilizarán esa vivienda.

Málaga se está poniendo imposible para que vivan muchos malagueños jóvenes. ¿Barajan otras soluciones?

Nuestra ilusión es acabar con la vulnerabilidad. El alcalde me dijo que hay que construir en régimen de cooperativas y le contesté: ‘Cuando usted quiera. Usted me cede el suelo y yo le construyo’. Eso es otra cosa que vamos a trabajar, el construir en régimen de cooperativa en suelo municipal. La gestión de la cooperativa la llevaría Abanico Solidario y las viviendas irían a coste sólo de construcción.