La incertidumbre económica continúa impulsando a los malagueños con capacidad de ahorro suficiente a aumentar el dinero acumulado en depósitos bancarios, que vuelve a marcar máximos históricos en la provincia. Las últimas cifras publicadas estos días por el Banco de España, correspondientes al mes de septiembre, reflejan una subida del 32,6% en el volumen de dinero que las familias y empresas malagueñas tenían ingresado respecto a marzo de 2020, cuando la irrupción del Covid motivó la declaración del estado de alarma y dio paso a una etapa que congeló mucho el consumo, sobre todo el vinculado al ocio. Las cuentas de los particulares de la provincia han aumentado así en más de 7.600 millones de euros desde entonces y colocan la cifra total de ahorro en 32.478 millones.

La invasión rusa de Ucrania y la escalada de los precios del combustible y de las materias primas, que han desembocado en una altísima inflación, han mantenido en este 2022 al sector privado en una posición muy prudente. Se opta, en general, por guardar los fondos extra acumulados en la pandemia, en lugar de inyectarlos en la economía real. De hecho, en los últimos doce meses el aumento ha sido de casi 3.200 millones, superando incluso al primer año de pandemia, cuando la población estuvo varios meses en confinamiento domiciliario (entonces se sumaron unos 2.300 millones). Eso sí, el ritmo de subida parece atenuase dado que el tercer trimestre de 2022, del que estos días se acaban de publicar los datos, arroja una subida de sólo 358 millones.

El Banco de España señala en un reciente análisis que el significativo aumento del volumen de ahorro en los hogares españoles acumulado durante el primer tramo de la pandemia (cuando las posibilidades de gastar estuvieron muy limitadas por el confinamiento domiciliario, la restricción de horarios comerciales o la imposibilidad de viajar) no van a tener, de momento, un efecto palpable sobre la actividad económica.

El posible impacto sobre la evolución del consumo agregado se califica de «relativamente modesto» sin que tampoco se adivinen cambios para los próximos meses.

«Determinar en qué medida y a qué ritmo iban las familias españolas a recurrir a esta bolsa de ahorro acumulada para sostener o impulsar sus niveles de gasto ha sido una de principales fuentes de incertidumbre a la hora de valorar el grado de dinamismo que podría exhibir el consumo agregado en nuestro país», expone el supervisor. Todo ello, en una coyuntura que califica de «extraordinariamente cambiante y compleja», donde factores como la guerra en Ucrania y el consiguiente incremento de la incertidumbre, el repunte de la inflación y el aumento de los tipos de interés «han condicionado sensiblemente las decisiones de ahorro y de gasto de los hogares».

Dos preguntas clave

En el documento, el Banco de España responde a dos preguntas: por un lado, en qué medida el ahorro acumulado durante la pandemia ha permitido impulsar el consumo en los últimos trimestres; Y, por otro, qué cabría esperar del recurso a esos ahorros de cara a los próximos meses. En ambos casos, el organismo que preside Pablo Hernández de Cos cree que ni ha habido aún ni habrá a corto plazo una inyección significativa en la economía real.

Respecto a la primera cuestión, el Banco de España resaltar que, de acuerdo con última la encuesta europea de consumo CES, los hogares españoles están tirando todavía poco de esos recursos. En concreto, solo un 15% de los hogares que elevaron su ahorro con el estallido de la crisis sanitaria habrían «desahorrado» con posterioridad. Y aunque ciertamente estos hogares han gastado más que el resto esto no ha servido para incentivar de forma clara la demanda.

En cuanto a la segunda pregunta, el supervisor también se remite a la encuesta CES, donde se recoge que los hogares que ahorraron durante la pandemia no manifiestan todavía una mayor decisión de consumir que aquellos que no lo hicieron. «De acuerdo con esta evidencia, por tanto, no cabría esperar que el exceso de ahorro acumulado durante la pandemia, cuyo valor en términos reales ya se habría reducido de forma apreciable en los últimos meses debido al incremento de los precios, vaya a proporcionar un impulso muy significativo al consumo agregado de los hogares en los próximos trimestres», opina el Banco de España.

En esta dirección apuntarían también otros factores. En primer lugar, que la mayor parte del exceso de ahorro acumulado durante la pandemia se concentra en familias de renta alta (casi el 70%, de hecho), cuya renta les permite no tener que tirar de ahorros. Además, la «considerable incertidumbre» que caracteriza la coyuntura geopolítica y macrofinanciera actual habría incrementado, al menos en el corto plazo, el ahorro «por motivos de precaución». Por otro lado, el repunte significativo que se ha observado en el coste de la deuda en los últimos meses también podría incentivar a los hogares a destinar parte del ahorro acumulado, «en lugar de al consumo, a la amortización de préstamos».

Ojo al efecto de la inflación

El presidente de la Comisión Financiera del Colegio General de Economistas, el malagueño Antonio Pedraza, ya ha comentado en alguna ocasión que la incertidumbre sobre la evolución de la economía está llevando a muchos particulares a reducir consumo y retrasar decisiones de inversión, algo que califica de «ahorro preventivo».

La realidad, claro está, es que sólo aquellas personas con una posición económica holgada tienen la posibilidad de poder ahorrar en estos tiempos en los que la subida generalizada de precios está estrangulando las economías familiares.

En todo caso, Pedraza viene recordando a los que decidan optar por el ahorro que un escenario de altísima inflación como el actual (el dato de noviembre fue de un 7,4% en Málaga y un 6,8% en España) hace que los ahorros pierdan progresivamente poder adquisitivo. Los economistas suelen decir, de forma gráfica, que la inflación «se come» los ahorros porque el incremento de precios provoca que ese dinero, en la práctica, valga menos que antes.