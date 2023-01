«Perseguir al pescador profesional es lo fácil porque somos el último eslabón»

Es nieta de pescadores, «por parte y parte», hija, hermana y también esposa de pescadores. No es ni mucho menos casual que Mari Carmen Navas haya pasado en muy pocos años de presidir la cofradía de pescadores de su pueblo, Caleta de Vélez, a ocupar el cargo de presidenta en la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Málaga y, como pionera entre las mujeres, el de vicepresidenta en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. En esta entrevista defiende que el sector pesquero ha cerrado un 2022 muy intenso, con múltiples movilizaciones como consecuencia del encarecimiento de partidas de gastos como la del combustible o a raíz de los nuevos recortes que desde Bruselas vuelven a exigirse para el arrastre.

Abrieron ustedes 2022 con las protestas por las subidas del combustible, que les llevaba a faenar a pérdidas, y lo han cerrado con la incertidumbre de nuevos recortes directos por la Unión Europea para los barcos dedicados al arrastre. ¿Cuál es su análisis sobre el ejercicio que acaba de terminar?

El precio de los carburantes se ha podido normalizar, afortunadamente. Pero en estas ultimas semanas han sido muchas la reuniones, las llamadas, como consecuencia de los criterios sobre el arrastre. En un principio el comisario comunitario planteó rebajar de cara a este 2023 en hasta un siete y medio por ciento el número de días anuales para a faenar. La cuestión es que los días de referencia entendíamos que debían ser los trabajados en 2022 y no los del periodo de 2015 a 2017, como plantea Bruselas. Así el porcentaje no se fija sobre los 162 actuales. Pasan de 200 en ese periodo y de esta forma el recorte a aplicar va a ser de 12, 13 o 14 días.

¿Habrá al menos compensaciones para la flota mediterránea de arrastre afectada?

Nuestro gobierno ha propuesto medidas técnicas de selectividad para intentar paliar lo que se avecina. Buscaba una recompensa del tres y medio por ciento a favor de nuestra flota. Pero para obtenerla se plantearon vedas en periodos de al menos cuatro semanas consecutivas para la flota o bien la opción de ampliar la malla del copo. Esta última opción era complicada, porque en octubre entró en vigor un Real Decreto y nos dieron cuatro meses para la modificación del copo y los armadores acaban de hacer una inversión importante. Respecto a la veda estamos a la espera de cerrar en estos días un consenso provincial y así poder elevarlo a las mesas de negociación.

¿Les duele a ustedes sentirse apuntados como los principales culpables del grave deterioro de los fondos marinos?

Por supuesto. No se tiene en cuenta que por cada barco profesional hay en la costa al menos diez de recreo y también tienen incidencia en la situación de la pesca. Pero hay muchos más factores que afectan al estado del recurso marino, como es la contaminación en sí o el mismo cambio climático. No se tienen en cuenta las incidencias del tráfico marítimo o de las prospecciones petrolíferas. Aquí sólo se castiga al pescador profesional. Perseguirnos es lo fácil porque somos el último eslabón.

Inciden reiteradamente en que a diario sacan de los fondos residuos que luego depositan para su clasificación y posterior reciclado.

En efecto, nosotros participamos de proyectos como el que ahora patrocina Coca-Cola y que gestiona Mares Circulares. El cometido es el de trae a tierra la basura marina. Y con horas de formación sabemos de manera consciente de que lo que aporta el profesional al estado actual de los fondos es mínimo frente a lo que viene desde tierra. Sabemos lo que tarda en descomponerse un bastoncillo o una compresa que acaban por las alcantarillas en el mar. Pero si hacemos desinteresadamente tareas de limpieza, siempre al pescador se le reconocen muchos menos méritos por esos gestos que a otros.

¿Hasta que punto está amenazado el futuro de los casi cuarenta barcos de arrastre que en la actualidad faenan en la provincia de Málaga?

Nosotros no hablamos directamente con el comisario de pesca, todo va canalizado a través del Gobierno español. Pero nos hablan de alcanzar para 2025 un rendimiento máximo sostenible que es imposible para algunas de las especies que están recogidas. El problema es que todos los barcos a partir de 12 metros los ven como industriales, sin atender a la idiosincrasia de cada sitio. Aquí en Málaga tenemos pesca del día. La mayoría de los barcos vuelven a puerto a diario. Hay algunos con licencia para faenar en Alborán, pero las suyas no son mareas de 15 días como en otros sitios. En estos casos faenan un máximo de 48 horas sin volver a puerto. Está claro que tenemos un comisario muy verde y al que se le ha metido entre ceja y ceja el Mediterráneo. Y no se da cuenta de que hay países que no son europeos y permanecen tienen regulación. Nosotros tenemos justo enfrente de Andalucía ejemplos de países con 500 barcos de arrastre frente a los 93 que nos quedan en Andalucía. Y la regulación que se nos aplica cada vez es más estricta.

¿Ponemos entonces fecha al fin del arrastre y de la captura de esas especies que son tan típicas en Málaga?

Soy siempre muy optimista, pero si siguen limitando el arrastre se quedará la típica fritura malagueña muy, pero que muy coja. Nos quedaremos sin nuestras cigalas, gambas, calamaritos, pintarrojas, quisquillas... Sin merluza ni rape. El acoso es constante. Estamos vigilados por tierra, mar y aire, con unos controles de pesca y unas normativas y limitaciones que nos exigen estar constantemente poniéndonos al día.

Les limitan de nuevo los días para poder faenar. ¿Pero cuánto les cuesta de media poder salir del puerto?

Es otra cuestión importante lo de poner cifras. Hablamos de números muy aproximados, porque siempre depende de la embarcación. Pero puede supone de media de 600 a 700 euros. Ahora ha bajado el combustible, como decíamos. Sin embargo, de Seguridad Social tenemos que reservar unos 2.400 euros o 2.500 euros al mes. Y unos 2.000 euros semanales van para el gasoil. Al mes necesitas de 12.000 a 13.000 euros de gastos sólo para empezar. Añade lo que requiere el barco en aceite, en redes, en las revisiones o en los certificados por tasas.

¿Usted aún recomienda este oficio a una persona joven?

Sí. El trabajo es sacrificado, a veces amargo. Pero también te da muchos satisfacciones. Nadie tiene en su labor cotidiana un amanecer o un atardecer igual. Es un trabajo que nos da libertad. Y sabemos que el que es pescador lo es por vocación. De hecho, fuera del trabajo los pescadores sólo hablan del trabajo. Es vocación pura y dura. Así, lo único que le pediríamos a las administraciones es que no nos machaquen tanto y nos permitan llevar el sustento al hogar.

Además, no sólo dan empleo directo a miles de familias.

En el puerto de Caleta de Vélez, que es junto al que he estudiado y donde me he criado, es importante subrayar esa parte social. El pueblo tendrá unos 3.500 habitantes empadronados y depende entero de la pesca. A lo mejor son 500 o 600 las familias que viven de manera directa de la pesca. Es un número muy importante porque no tenemos otro tipo de industria. Aquí se vive por y para la pesca prácticamente durante todo el año.