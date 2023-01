El grupo municipal socialista ha alertado del "caos de movilidad que ha creado el equipo de gobierno al cerrar la entrada a la barriada de Sacaba en sentido Oeste por la carretera MA-22 en avenida Pacífico", convirtiendo en "una ratonera" una urbanización con más de 300 familias por las obras de las Torres del Río, en La Térmica.

Durante una reunión con la asociación de vecinos y una veintena de residentes, Begoña Medina y Jorge Quero, viceportavoz socialista y responsable de Movilidad en el PSOE respectivamente, han criticado que "cada vez que el Ayuntamiento toma una decisión que atañe a la movilidad en los barrios lo hace sin consenso y mal".

Esta vez "han encerrado a los residentes de 276 viviendas, casi 700 personas, en su urbanización a un kilómetro de la parada de autobús, que antes estaba a la entrada de Sacaba, además de anular la rotonda que les permitía entrar en sentido oeste, luego tienen que dar un rodeo llegando hasta el Martín Carpena", ha explicado Medina.

"Una vez mas vemos un equipo de gobierno del PP tomar decisiones sin pensar en los residentes. Los vecinos de Sacaba están teniendo graves problemas desde hace dos años para salir a trabajar y para volver a casa. Y sin pensar en las personas mayores que ahora tienen que andar el equivalente a diez campos de fútbol para coger el autobús", ha insistido la responsable socialista.

Además, "cuando el concejal del distrito, después de meses, se digna a ir a Sacaba para explicar esta decisión, lo hace para echar la culpa al Ministerio de Fomento, cuando la iniciativa de anular la rotonda de acceso se ha tomado desde el propio Ayuntamiento. Han mentido y con descaro", ha apostillado la edil del PSOE.

Así, ha defendido que "las reivindicaciones de los vecinos son justas, ya no aguantan más esta situación y han acudido al grupo socialista porque se han encontrado con un equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos que no les escuchan", ha zanjado.

Otras soluciones

Por su parte, el concejal Jorge Quero ha explicado a los reunidos que "la remodelación del tráfico por las obras de las Torres del Río tenía una solución muy sencilla que no le afectaría a Sacaba. Pero el área de Movilidad ha tomado la peor opción, que es la de dejar atrapadas a las familias", se ha lamentado.

De hecho, considera que "ni queriendo lo podrían haber hecho peor. Porque ni se garantiza la accesibilidad universal, ni se permite la entrada del autobús a Sacaba para conectar a las personas con movilidad reducida con el transporte público en condiciones de seguridad, con una parada a un kilómetro para la que hay que salir a la vía".

Sin embargo, "lamentablemente, esta falta de escucha activa nos la encontramos en todos los barrios de Málaga. Y cuando por fin vienen responsables del PP a dar explicaciones, lo hacen sin escuchar y con una conducta beligerante, como nos han dicho desde la asociación de vecinos", ha añadido Quero.

Así, ha criticado que "han convertido Sacaba en una ratonera y esto lo pagará el PP y Ciudadanos en las próximas elecciones municipales, porque los vecinos se sienten en el más absoluto abandono", ha afirmado el concejal.