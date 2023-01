La subida de precio de los combustibles y las consecuencias del cambio climático incitan, cada vez más, a la puesta en marcha de iniciativas sostenibles tanto para el medioambiente como para los bolsillos. La empresa malagueña AMG de alquiler de maquinaria ha presentado hoy un generador de energía eléctrica capaz de sustituir el tradicional diésel por GLP, o lo que es lo mismo, gas licuado, como el de las bombonas de butano.

Las ventajas que presenta este sistema para las empresas, sobre todo del sector de los eventos, la industria, la construcción y la agricultura, es el ahorro y la reducción de las emisiones de gases contaminantes. Así lo ha razonado José Antonio García, el CEO de la compañía promotora de este proyecto, en una rueda de prensa: "Ahora mismo comprar un grupo electrógenos (o generador) cuesta tres veces más que antes, con esto conseguimos que por una pequeña cantidad transformamos la máquina. Sustituimos un 40% de diésel por GLP y ya cumplimos con una situación mucho más sostenible y el coste es mucho menor para una PYME".

Y es que García justifica que una compañía pequeña que "tuviera que sustituir toda su maquinaria" para adaptarse a las exigencias de sostenibilidad no podría hacerlo, pues seguramente "no pudiera afrontar una inversión grandísima". En pequeñas cantidades la diferencia ya se percibe pues, aproximadamente el litro de diésel se encuentra ahora en 1,75 euros, frente a 0,65 euros que cuesta el litro de gas licuado.

El proyecto sale adelante con la colaboración de Repsol, que abastece de GLP a los generadores. Tras dos años de trabajo de AMG, la compañía energética ha valorado el impacto que podrá tener: "No deja de ser una realidad más puesta a disposición de la sociedad para llevar a cabo esta transición energética en la que nos encontramos", ha apuntado Siridia Berenguer, directora de Desarrollo y Nuevos Negocios de Repsol.

Por su parte, el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, que también ha participado en la presentación en La Cónsula, la Escuela de Hostelería ha destacado "el simbolismo" que puede tener de cara a la candidatura de la ciudad para albergar la celebración de la Expo en el año 2027: "Lo veo en la línea justamente de lo que se va a hacer (...). Estos generadores son tan útiles y tan necesarios en la vida empresarial, en la construcción, en la actividad de servicios y conciertos".

Primera prueba: El festival Marenostrum

Precisamente la pasada edición del festival de música de Fuengirola, Marenostrum, utilizó este sistema de generación de electricidad 'verde', evento en el que se probó su eficacia. Así lo ha detallado la alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula: "Siempre ha sido positiva. Desde el principio el proyecto lo hemos ido adaptando porque queremos que Marenostrum sea un recinto sostenible, con cero emisiones (...). Hemos reducido costes no solo para el ayuntamiento, sino también para los promotores y todos aquellos que vienen, así que súper satisfechos".

AMG ha sentenciado que no patentará el sistema, sino que, de hecho, está dispuesta a compartirlo con las empresas de alquiler de maquinaria que quieran utilizarlo. "No pretendemos crear ningún monopolio con nada de esto. Lo que hay que hacer es enseñar a transformar sus grupos de electrógenos para que puedan utilizar GLP y no tengan que recurrir a la compra de nuevos equipos", ha matizado su CEO.