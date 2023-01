Las farmacias malagueñas hacen frente a problemas en el suministro de más de 640 medicamentos

La alta demanda de medicamentos, unida a la escasez de producción de los mismos por la falta de materias primas, está provocando problemas en el suministro de algunos fármacos. Todo ello se produce, además, en pleno repunte de casos de gripe, Covid-19 y bronquiolitis, lo que contribuye a que algunos medicamentos se agoten con mayor facilidad en las farmacias malagueñas.

Antibióticos, antisépticos, ansiolíticos, fármacos para el colesterol, tratamientos para la diabetes… España hace frente actualmente al desabastecimiento de 647 medicamentos, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Esta problemática situación se traslada a todas las boticas de la provincia, pues la falta de stock de estas medicinas está afectando a todas las farmacias del país.

Ya el pasado mes de diciembre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció esta alarmante realidad, cuando la falta de amoxicilina pediátrica hizo saltar las alarmas: «El desabastecimiento de amoxicilina pediátrica, que dura ya más de una semana, es solo un caso más de una larga lista de fármacos con problemas de suministro en los últimos meses», expuso entonces la OCU.

Y es que el 3,42% de los más de 32.200 medicamentos que se comercializan en el país presentan desabastecimiento, según informa la propia AEMPS. Este porcentaje supone un incremento del 31% frente al semestre anterior: «El desabastecimiento de fármacos ha aumentado en los últimos años y es cada vez más recurrente», advierte la Organización de Consumidores y Usuarios.

Entre las causas que responden a esta carencia de medicamentos se encuentra la rotura de stock de algunas materias primas que son necesarias para su preparación, informa el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (COF). Asimismo, el incremento de la demanda ha contribuido a engrandecer esta situación, pues los laboratorios realizan una previsión de sus ventas en función de lo que se vende en años anteriores.

Además, «en algún caso puntual también ha habido algunas circunstancias muy concretas en relación a algunos antidiabéticos que se han estado utilizando para otro tipo de terapias y que ha generado algún desabastecimiento puntual del cual seguimos aún con problemas», señala el presidente del COF, Francisco Florido.

Es el caso de fármacos para el tratamiento de la diabetes como son la Sasexa o el Ozempic. En estos últimos meses, su falta ha sido tan sonada como lo fue la de la amoxicilina pediátrica. La demanda de estos medicamentos inyectables se ha popularizado últimamente tras hacerse virales en redes sociales por uno de sus principios activos -la semaglutida- que ayudaría a bajar de peso. Los expertos se apresuraron a advertir sobre las consecuencias adversas de utilizar un tratamiento como este para otro fin que no sea el abordaje de esta enfermedad.

Gripe, Covid y bronquiolitis

La provincia experimenta en las últimas semanas un repunte de casos de gripe y bronquiolitis que, junto a los contagios de Covid-19 que todavía se registran, están contribuyendo al aumento de la compra de fármacos para combatir síntomas catarrales y gripales.

Algunas farmacias malagueñas afirman que medicamentos como el Flumil, Flutox, Fluidasa, Efferalgan o la Propalgina están presentando estos días problemas de suministro. Todos ellos se prescriben para tratar resfriados y gripes, por lo que su demanda ha registrado un fuerte repunte estos días.

No obstante, desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que esto no supone una especial preocupación, pues responde a «casos puntuales que siempre hemos tenido. Diariamente hay problemas de suministro con determinados medicamentos que se solucionan en un plazo de una semana o diez días y vuelven otra vez a su abastecimiento normal», señala Francisco Florido.

En cualquier caso, el desabastecimiento de medicamentos no debería suponer ningún problema para los pacientes, pues tanto los farmacéuticos como los médicos especialistas o de Atención Primaria podrán ofrecer fármacos alternativos: «No hay que alarmarse, hay soluciones al problema del desabastecimiento, no significa en ningún caso que los pacientes no estén recibiendo el tratamiento adecuado a sus problemas de salud», resalta Florido.

En el caso de las farmacias, sus profesionales podrán ofrecer tratamientos de igual composición y forma farmacéutica. De variar cualquiera de estos dos principios, el médico recetará tratamientos alternativos con composiciones diferentes pero igual de eficaces.