El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha respondido a las declaraciones realizadas por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre el plan de vivienda presentado por el PP y ha insistido en que el plan es "insuficiente".

"Si esto es un buen plan de vivienda, que venga Dios y lo vea", ha manifestado Pérez tras las críticas de De la Torre. Sobre su calificación acerca del Plan de Vivienda, Pérez ha afirmado que "puedo entender el enfado del señor de la Torre, pero entiendo mucho más el sufrimiento de esos padres que ven cómo sus hijos e hijas se van de la ciudad, también el de las familias. De ese cabreo sí que me hago cargo, porque este plan de vivienda es una porquería".

"Este plan de vivienda es completamente insuficiente. 1.400 VPO no da respuesta a los más de 25.000 demandantes de vivienda protegida en nuestra ciudad, no da respuesta a los jóvenes que se van de sus barrios a otros municipios con alquileres asequibles, no resuelve el mayor drama habitacional de Málaga en décadas", ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

El candidato socialista a la Alcaldía ha criticado la "falta de palabra del señor De la Torre. Dijo en 2011 que iba a construir 2.200 viviendas, el mismo año en que no construyó ninguna. De hecho, en el último lustro sólo se han construido 353, las 476 proyectadas este año las financia el Gobierno central en un 85% y pretende que nos creamos que va a hacer en un año lo que no ha querido hacer en diez años, 8.900. Esto no se lo cree nadie".

Auditoría externa a la Gerencia Municipal de Urbanismo

Así lo ha manifestado Pérez, que ha presentado una moción para pedir al Ayuntamiento la realización de una auditoría en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

"Hay que poner coto a los retrasos y a la parálisis en este organismo municipal tras las quejas del Colegio de Arquitectos de Málaga, tras las denuncias recibidas en el ente por los propios trabajadores porque la gestión interna no funciona bien, e incluso la Inspección de Trabajo ha sancionado a la GMU porque no se cumple la ley", ha explicado el socialista.

También Pérez ha recordado que en la sesión extraordinaria de este jueves para aprobar el presupuesto municipal de 2023, se han votado además "alegaciones del comité de empresa de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con las que se reclaman mejoras de gestión en este ente que debía ser el motor de dinamización de la ciudad, pero no lo es por la mala gestión del equipo de gobierno, algo que afecta a promotores, arquitectos y particulares".

Por eso, Pérez ha avanzado que el grupo socialista "va a pedir a la secretaria general del Ayuntamiento que se pronuncie sobre la situación de determinadas decisiones que se están tomando con la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Por otro lado, han explicado que el concejal del PSOE Mariano Ruiz defenderá esta moción el próximo lunes en la comisión de Ordenación del Territorio. "Exigimos esta auditoría externa en el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo para poner luz sobre los problemas, los retrasos y el bloqueo que presenta este organismo y hay importantes voces que se han alzado para denunciar, caso de los arquitectos de Málaga", ha dicho Ruiz.