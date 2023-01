El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado abierto a frenar el desalojo al que vuelve a enfrentarse La Casa Invisible, después de que el pasado octubre el ayuntamiento volviera a solicitar autorización judicial para entrar en el edificio.

Es una de las principales conclusiones que se extrae después de una reunión de hora y media con miembros del colectivo ciudadano, entre ellos, el arquitecto José Manuel López Soriano, en la que el regidor ha asegurado que estudiará "la posibilidad de no insistir, no seguir en el camino del desalojo" aunque, eso sí, no descarta que acabe siendo necesario para acometer la rehabilitación que requiere el edificio.

López Soriano es, junto al arquitecto Kike España, el autor del proyecto de rehabilitación que La Invisible ha elaborado para la reforma del inmueble, que plantea una actuación por fases, de manera que no sería necesario el desalojo ni paralizaría la actividad del colectivo ciudadano.

Asimismo, De la Torre ha puesto como condicionante la necesidad de "buscar una fórmula de apertura en cuanto al uso" del edificio, que es de propiedad minicipal desde que el Ayuntamiento de Málaga lo adquiriese hace 20 años. "Hay 1.700 metros cuadrados de espacio del edificio municipal, que debiera ser compartido con otras entidades, instituciones, cooperativas, sociedades... gente que esté también en el mundo de la cultura".

Con respecto a la adquisición del edificio, De la Torre ha recalcado que el consistorio compró el inmueble con el objetivo de implantar una "incubadora de empresas de actividad cultural", un proyecto que, asegura, "frenó" la okupación de La Casa Invisible, que se produjo en 2007.

Por otro lado, el regidor ha informado de que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha puesto en marcha un estudio sobre la salud estructural del edificio para el que se van a realizar catas geotécnicas con las que se determinarán "las mejores medidas de seguridad", ha expuesto De la Torre.

Vuelta al diálogo

Desde La Invisible, Kike España celebra la vuelta a la vía del diálogo que, insiste, es lo que La invisible ha defendido "desde que nació".

"Lo primero que destacamos es que el alcalde ha manifestado que no va a haber desalojo y que tiene una disposición clara al diálogo", ha valorado España, en conversación con este periódico. "El único problema es que eso todavía son palabras que no se traducen en hechos ni en la suspensión del desalojo ni otra medida más concreta, pero digamos que hay una disposición al diálogo".

El arquitecto asegura que en la reunión han podido exponer su plan de rehabilitación por fases, que no cuenta con "ningún argumento técnico que desacredite la posición de La Invisible", un proyecto de reforma que, además, ha atraído el "interés" de numerosas instituciones culturales que "están pendientes de ver qué pasa con La Invisible".

Con este primer acercamiento, ambas partes han vuelto a emplazarse para una segunda reunión el viernes que viene a las 19 horas.