La Universidad de Málaga (UMA) ha sido sede este viernes de la firma del documento de alianza de la red 'Uninovis', de la que la institución malagueña forma parte junto a otras seis universidades europeas, cuyos máximos representantes se han dado cita en el Rectorado, en un acto presidido por el rector de la UMA, José Ángel Narváez.

El objetivo de esta cita es trabajar junto al resto de socios, procedentes de Francia, Alemania, Italia, Lituania, Finlandia y Albania, en el desarrollo de un proyecto común multidisciplinar sobre Ingeniería de Datos, que establezca estructuras comunes de docencia e investigación y fomente la movilidad internacional.

Así, las tres misiones principales de la red 'Uninovis', tal como se estableció en una primera reunión mantenida en París, son: convertir la alianza en líder en Europa en el uso, estudio y gestión de datos en todos los campos académicos; establecer una línea de educación superior e investigación basada en nuevas metodologías pedagógicas y crear un centro transeuropeo para reforzar las interacciones entre la Alianza y la sociedad europea, con el fin de potenciar la innovación a través de la diversidad y el multilingüismo.

El proyecto 'Uninovis Data for L.I.F.E' está coordinado por el Vicerrectorado de 'Proyección Social y Comunicación' de la UMA, e integra también a los Vicerrectorados de 'Investigación y Transferencia', 'Smart-Campus', 'Innovación Social y Emprendimiento', 'Estudios', 'Empresa, Territorio y Transformación Digital' y 'Movilidad y Cooperación Internacional', han indicado desde la institución académica malagueña en un comunicado.

En la reunión de este viernes del Rectorado han estado presentes Christophe Fouqueré, president of University Sorbonne Paris Nord; Robert Grebner, president of Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt; Giovanni Francesco Nicoletti, rector of University of Campania Luigi Vanvitelli; Mikko Naukkarinen, service director of Tampere University of Applied Sciences; Paulius Baltrusaitis, director of Kaunas University of Applied Sciences y Artan Hoxha, rector of University of Tirana.

El rector José Ángel Narváez, por su parte, ha destacado que la creación de este consorcio es una "oportunidad" para las siete universidades implicadas en el mismo, ya que permitirá compartir experiencias y desarrollar un modelo de colaboración que definirá "el futuro de la educación en Europa".