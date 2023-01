Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y candidata a la Alcaldía el próximo 28 de mayo, ha criticado la tibieza de Francisco de la Torre con respecto a la Casa Invisible, después de que ayer el regidor mantuviera una reunión con el colectivo y aplazara el desalojo para seguir negociando. “Es un inmueble inseguro, que fue okupado tras invertirse 4 millones de euros de dinero público en él. Esta situación es un agravio para los colectivos culturales que utilizan los cauces oficiales para realizar su actividad y, además, supone una competencia desleal para los negocios de la zona”, ha aseverado.

“Tenemos un edificio okupado en pleno Centro y está en un estado calamitoso e inseguro. No podemos ser tibios con la okupación. Parece que si la izquierda nos dice que el proyecto cultural que se está haciendo es fantástico, nos lo creemos a pies juntillas y lo permitimos. Al alcalde le ha temblado el pulso con La Invisible y en Ciudadanos tenemos tolerancia cero con la okupación. Como concejal de Cultura recibo a diario a colectivos que hacen una labor magnífica y no le han pegado una patada a la puerta como en este caso. Es que eso no se nos puede olvidar. Las formas importan mucho, más allá de que haya quien pueda valorar la actividad que allí se realiza”, ha continuado, al tiempo que ha puesto como ejemplos que en un inmueble con riesgos se han llegado a celebrar fiestas de Halloween en los últimos meses; se ofrecen actividades de cuidado de niños, o se emplea como centro logístico y de apoyo a manifestaciones.

La portavoz naranja ha lamentado la indecisión política que hay detrás de los 15 años que lleva sin resolverse este asunto y ha recordado que sobre el inmueble se han realizado diferentes informes por parte de áreas municipales como Urbanismo, la Policía Local, Comercio o Emasa.

Losada, que siempre ha mantenido la misma firmeza en este asunto y que ha presentado numerosas iniciativas a plenos y comisiones durante los últimos años ha recordado que el edificio costó a los malagueños casi 4 millones (iba a ser una incubadora de empresas y su precio antes del recurso de los antiguos propietarios era 1,5 millones).

“Basta ya de utilizar lo que es de todos para unos pocos. Porque cada día nos llegan muchas propuestas interesantes en materia cultural que demandan un espacio adecuado. Y desde luego yo no quiero ser responsable de que ahí un día ocurra algo por el estado de las instalaciones”, ha incidido.