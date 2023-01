El Centro envejece y lidera el nivel de soledad que sufren los malagueños

El centro de Málaga envejece. Aunque a simple vista no lo parezca, al ser un distrito caracterizado por el pulso constante de las calles y terrazas abarrotadas, el deambular de los turistas o los muy diversos eventos que se organizan en sus calles, lo cierto es que su población residente es la más anciana de toda la capital.

El índice de ancianidad, que representa el número de personas de 85 años o más por cada 100 personas de 65 años o más, está en el 12,6% para el conjunto de la ciudad mientras que en el centro roza el 17% (16,82%), según recoge el estudio demográfico del Plan municipal de Vivienda de Málaga presentado recientemente, a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Si se cierra aún más el foco observando por zonas concretas, ese índice de ancianidad alcanza el 22% en el casco histórico, el 20% en la zona del Soho. Tanto en Mármoles como en Molinillo-Capuchinos o La Trinidad, el porcentaje está en el 17%.

Otro indicador es el índice de envejecimiento, que compara el número de personas de 65 años o más por cada 100 personas menores de 16 años. Junto a Ciudad Jardín (162,8%), el centro vuelve al liderar el ránking, con un 153,18% y, por el contrario, es el distrito con el menor porcentaje de menores de edad (15,16%).

A esta circunstancia se suma la morfología de los hogares, esto es, el número de miembros que los componen. En el caso del centro, el 38,39% son unipersonales, con un tamaño medio de 2,37 personas, el más bajo de toda la ciudad (2,64).

El 17,28% de la población del centro vive sola - la media del municipio está en 9,92%-, una situación que irremediablemente provoca que el primer distrito de la capital también despunte en el índice de soledad, que mide el número de vecinos de 65 años o más que vive no cuentan con compañía en casa.

Para el centro el índice de soledad está en el 55,47%, mientras que para el municipio se encuentra en el 46,92%.

Por zonas concretas, el mayor índice de soledad de toda la ciudad se detecta en el Ejido-La Merced y La Goleta-San Felipe Neri con un 64%, seguido del casco histórico, con un 62%.

Las viviendas más antiguas de Málaga datan de 1914 y se encuentran en La Goleta-San Felipe Neri

En cuanto a la antigüedad de las viviendas ubicadas en el distrito centro, están fechadas en general en 1962, siendo las más antiguas las de La Goleta-San Felipe Neri, de 1914, el casco histórico, de 1920, y El Ejido-La Merced, en pie desde 1925.

«En el otro extremo, el distrito con un índice de envejecimiento más bajo, con una media de la población más baja y con menor porcentaje de personas mayores es el distrito de Teatinos-Universidad, seguido de Campanillas y Churriana. Estos distritos son además los que tienen mayor porcentaje de personas menores de edad», se recoge en el diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda.

¿Qué piensan los vecinos?

Una de las voces más veteranas sobre el paso del tiempo en el centro de Málaga es, sin duda, Zoilo Montero, fundador de Ultramarinos Zoilo, un histórico establecimiento de la calle Granada.

De sus 88 años, 70 los ha pasado trabajando en el centro, donde también vive, por lo que ha sido testigo de cómo ha cambiado su entorno. Ya jubilado -aunque sigue acudiendo cada tarde a la tienda, que regentan en su lugar Luisa, Alberto y Javi, Zoilo asegura que añora a la clientela fija, la que vivía en las calles colindantes y que ya no está. No obstante, asegura que ese cliente se ha remplazado por el turista extranjero al que tratan, defiende, «igual de bien».

«Se sigue echando de menos a los vecinos del barrio. Ten en cuenta que teníamos calle Tomás de Corza, Beatas... todos los vecinos de por aquí cerca se veían a diario, venían y te compraban el azúcar o lo que fuera. Eso ha cambiado pero hemos mejorado en el cliente exterior, que viene de fuera. Este año yo no he visto más cantidad de turistas», expone a este periódico.

En el caso de María Victoria Alcaraz, vecina de la plaza de Camas, mantiene que la evolución del centro ha acabado «aislando» a las personas ancianas con dificultad de movilidad y lamenta la complejidad que supone que un servicio de emergencia como una ambulancia acceda a una calle peatonal.

«Con mi tía los últimos años no podía salir de casa y hubo que llamar varias veces a la ambulancia. Un día tuvimos que llamar de día y no podía entrar en la calle. Es verdad que es una calle peatonal pero los servicios de urgencia deben poder dejar entrar... No desmontaron una terraza para que pasara la ambulancia y hubo que bajarla en silla de ruedas», cuenta a este periódico, haciendo referencia a la calle Torre de Sandoval. «Ella vivía ahí desde los años 60. Esa calle no era así, el centro ha ido cambiando y no se ha tenido en cuenta ese tipo de circunstancias».

María Victoria señala, además, que salvo excepciones el comercio tradicional se ha perdido y que apenas hay establecimientos en los que adquirir «productos básicos», más allá del Mercado de Atarazanas donde, algunos tenderos ofrecen el servicio de reparto a domicilio para quien no puede acudir a su puesto a comprar.

«Aquí hay mucha tienda de jamoncito, de bocadillo, mucha heladería pero realmente de servicios básicos no quedan, a parte de que las personas mayores están acostumbradas a ir al mismo sitio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de vecinos Centro Antiguo, Carlos Carrera, señala que la población anciana «está perdiendo su red de apoyo» porque en algunos casos se convierten en los únicos residentes fijos de un bloque.

«Hay quienes viven en bloques que no tienen vecinos porque todo son viviendas turísticas. Están perdiendo su red de apoyo, a parte del ruido que sufren», añade Carrera. «En el centro hay un problema con una dimensión humana que no se ve. Se ve lo de las terrazas, las despedidas de soltero... pero hay un sufrimiento detrás de muchas personas».