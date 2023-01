Las prevalencia de la depresión es dos veces mayor en las mujeres que en los hombres

Estado de profunda desmotivación, desesperanza y dificultad para disfrutar de la vida. Estos son algunos de los signos de la depresión, un trastorno mental que puede tener diferentes niveles de gravedad y que resulta extremadamente incapacitante en los casos más graves.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales establece que para confirmar un diagnóstico de depresión deben observarse dos rasgos principales: la disminución o ausencia de interés por las actividades normales durante un periodo de, al menos, dos semanas o un estado depresivo durante la mayor parte del día. Sin embargo, este trastorno mental también puede manifestarse mediante otras señales de alerta que pueden ser fácilmente confundibles con otro tipo de problemas.

Algunos de ellos son la alteración del sueño, bajadas o subidas de peso, cambios en los hábitos alimentarios, mayor agitación o lentitud, dificultad para concentrarse, cansancio... «La depresión es un problema complejo, incluye manifestaciones de diferentes tipos y va mucho más allá de la tristeza», advierte Rafael San Román, psicólogo de la plataforma IFeel.

En este sentido, la vocal del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO), Noemí Álvarez, advierte de que «existen determinadas situaciones que no son normales y hay que buscar ayuda. Es muy importante que hablemos de que tener síntomas depresivos no es algo normal».

En los últimos años, este tipo de trastorno mental se ha incrementado y ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental. Consecuencia de la pandemia de coronavirus o no, lo cierto es que los cuadros de depresión han aumentado más de un 30%. A día de hoy, según la OMS, se estima que el 3,8% de la población mundial la padece.

Con este dato sobre la mesa, resulta reseñable que la prevalencia de la depresión en las mujeres sea dos veces mayor que en los hombres. Tres veces más si se trata de una depresión grave. «Aquí hay un factor muy importante, además de que las mujeres siguen teniendo una serie de cargas que no son del todo igualitarias, y es que la mujer es más hábil a la hora de darse cuenta de que está ocurriendo algo», explica la vocal del COPAO. Así, Noemí Álvarez explica que las mujeres reconocen con más facilidad si realmente están teniendo esa sintomatología y buscan ayuda.

Desde el COPAO resaltan la importancia de acudir a un profesional de la salud mental cuando se observe algún signo de alarma: «Como personas necesitamos mantener una sensación de seguridad en lo laboral, en las relaciones sociales... y si no encontramos la manera y vemos que hay algo que está fallando tenemos que acudir a un profesional y que lo valore».

Solo así, defiende Noemí, podrá atajarse correctamente este trastorno. Y es que, cada vez más, se recurre al uso de fármacos como los antidepresivos para tratar la depresión. En muchos de los casos, además, haciendo un uso indebido o utilizándolos como alternativa a las terapias. Ante esta nueva realidad, los profesionales advierten de lo alarmante de esta práctica.

«Se está medicando a personas que realmente no tienen necesidad»

El uso de fármacos para tratar cuadros de depresión creció ala par que lo hacía el número de casos. Los profesionales de la salud mental señalan que el aumento de antidepresivos «deben hacernos reflexionar sobre las causas».

En algunos casos, con la terapia psicológica profesional no basta y es necesario recurrir a la medicación: «La medicación es útil en muchos casos pero en otros no es necesaria, o no en un nivel elevado o continuado», indica Rafael San Román. Además, este consumo debe ser supervisado por un profesional, que decidirá qué medicación se receta y con qué otras metodologías hay que combinarla para que el tratamiento sea más efectivo.

Sin embargo, cada vez más, se recurre al uso de fármacos como alternativa a las terapias. Los expertos advierten de lo alarmante de esta práctica ya que, «incluso teniendo un trastorno habría que trabajar también otra serie de factores, porque la medicación en sí misma no tiene la fortaleza de quitarle a alguien la sintomatología depresiva», explica Noemí Álvarez.

Con la medicación, explica, «se intenta recobrar el equilibrio necesario entre los neurotransmisores y las sustancias del cerebro de forma química, pero si la persona sigue sin tener las herramientas para buscar situaciones que realmente le hagan sentir bien, no va a poder mantener esa felicidad en el tiempo».

Todo esto, además, está contribuyendo a la sobremedicación de la población: «Se están medicando a personas que realmente no tienen necesidad y estamos creando una sociedad que está anestesiada», advierte.