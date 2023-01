Los ayuntamientos de Málaga diseñan nuevas fiestas antes de finalizar el mandato

Es enero pero pareciera mayo. Las delegaciones municipales encargadas de gestionar las fiestas tradicionales, romerías o eventos dirigidos al público más joven apuran las semanas para diseñar antes de las elecciones municipales de primavera un buen número de actividades públicas con las que cerrar los balances del presente mandato. Hay partidas no agotadas durante la pandemia, a las que se les dará salida con festejos de todo calibre.

Concejales y técnicos municipales de Ferias y Fiestas de los grandes municipios alegan que habrá un Carnaval muy distinto al que se ha vivido en 2021 ó 2022, como consecuencia de las restricciones sanitarias que han condicionado las anteriores citas previas a la Semana Santa. Hay partidas que durante dos años no pudieron dedicarse a estas celebraciones y, de esa manera, se apuesta por crear nuevas fiestas de primavera en algunas localidades en las que nunca hubo.

«Todos venimos de una situación muy complicada y será en este 2023 cuando recuperemos las grandes romerías de primavera, no porque haya elecciones, sino porque no se han celebrado las últimas ediciones como hasta 2019. Muchos pensarán que es porque cerramos la legislatura, pero no es por este motivo», argumenta un funcionario municipal cuyo contrato termina dentro de cinco meses.

Arriate Cofrade

Paradójicamente, hay fiestas que sí que iniciaron su andadura antes de la pandemia, con una primera edición, y que tras un paréntesis derivado del Covid-19 no han podido volver a celebrarse. Es el caso de Arriate Cofrade, la Feria Cofrade de la Serranía de Ronda. El alcalde del municipio arriateño, Francisco Javier Anet, expresa que este año se trabaja intensamente para que del 4 al 5 de febrero su localidad vuelva a convertirse en epicentro para cofrades y aficionados al arte sacro de toda Andalucía.

Será una segunda edición que toma el relevo a una celebración coordinada por el Ayuntamiento de Arriate y en la que colaboran todas las hermandades de pasión y gloria o las dos bandas de este municipio. Como curiosidad, Arriate presume de ser la única localidad malagueña con desfiles procesionales durante el Sábado Santo.

Anet indica que el cartel anunciador de esta edición es obra de Rafael Laureano Martínez González, prestigioso pintor sevillano reconocido en toda la comunidad autónoma. «Para la ocasión ha querido reflejar desde el color ocre, siendo uno de los colores de nuestra bandera, un guiño a nuestro entorno y al arroyo de la Ventilla, con un águila surcando el cielo», argumenta el regidor.

Día de la Participación Ciudadana en Alhaurín de la Torre

Antes, el próximo sábado 21, Alhaurín de la Torre rescata también el Día de la Participación Ciudadana, bajo el nombre de Callejéate. Tampoco se ha podido desarrollar con normalidad como consecuencia de las restricciones. Con entrada gratuita, el Barrio Bajo acogerá dos escenarios con música en directo ubicados en las plazas San Francisco y Concejal José González Velasco.

Y el viernes siguiente, el 27 de enero, está previsto que en el Teatro ESAD de la capital comiencen las previas del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto. Durarán hasta el 1 de febrero, para dar paso del 5 al 10 a las semifinales y final del certamen sobre el magno escenario del Teatro Cervantes.