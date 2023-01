El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, siempre ha ligado la ejecución del Plan Litoral a un apoyo económico externo por parte de las administraciones regional y estatal, así como por fondos europeos.

Unos apoyos que por ahora no se han materializado y que mantienen en el aire el avance del proyecto, por el que se pretende soterrar el tráfico en el eje litoral de la capital desde el Hotel Miramar hasta Muelle Heredia, lo que supondría además la peatonalización de la calzada, incluyendo el Paseo de los Curas y la plaza de la Marina, para lo que ya se ha adjudicado la redacción del anteproyecto.

En esa captación de fondos europeos, el alcalde de Málaga insiste en remarcar los beneficios en cuanto a "sostenibilidad medioambiental" que aportaría el Plan Litoral, no solo para la capital sino para todo el área metropolitana, al sustituir el tráfico privado por el transporte público interurbano.

Persiguiendo ese objetivo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha encargado a través de la EMT un estudio a la Cátedra de Gestión del Transporte de la Universidad de Málaga para profundizar en esos beneficios en movilidad sostenible que generaría la remodelación urbana que plantea el Plan Litoral.

Con este informe que, según De la Torre, está "muy avanzado", el regidor pretende contar con más argumentos para defender ante Europa el carácter sostenible del plan y agilizar así en la captación de fondos europeos.

"Cuando tengamos todos esos datos de impulso al transporte público en detrimento del transporte privado, que contamina más, estaremos en condiciones de tener más fuerza y ser más escuchados", ha expuesto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que asegura que ha lanzado "mensajes" a las administraciones competentes aunque sin utilizar "toda la argumentación", de ahí la necesidad de contar con este análisis.

"No digo que no lo hayamos sido pero falta quizás acompañar todo esto de algo que no sea solo la intuición sino los datos concretos", ha añadido el primer edil, ante preguntas de los periodistas. "Seguiremos avanzando en este y otros proyectos de la ciudad para que tengamos la colaboración de la Junta de Andalucía, Gobierno central y la posibilidad de ver fondos europeos".

De la Torre no ha definido qué porcentaje mínimo de la inversión deberían cubrir esos fondos europeos más allá de que requeriría de una "cobertura amplia" que se complementarían con "esfuerzo central, regional y local", por lo que ha vuelto a pedir "sensibilidad" a las administraciones para que apoyen el proyecto.

En cuanto a ese esfuerzo municipal, el regidor ha esgrimido que deberá ser una "cantidad que sea soportable" para la ciudad. "No vamos a desatender nada, lo haremos mirando al conjunto de la ciudad".

Inicio de las obras

Si se materializaran esos fondos europeos, De la Torre ha asegurado que estaría en condiciones de iniciar las primeras obras en el próximo mandato, eso sí, siempre que las elecciones municipales le arrojen un nuevo resultado favorable, ya que el resto de los grupos municipales han manifestado su rechazo al proyecto por no considerarlo "prioritario" entre las necesidades de la ciudad.

En una ejecución por fases, el primer hito sería la ejecución del intercambiador del Vialia, ya que no está condicionado a la ejecución del túnel - como sí lo está el intercambiador de la Marina- y conectaría con el Cercanías, el metro, el tren de largo recorrido y los autobuses interurbanos.

Exposición en el Rectorado

Hasta el 30 de enero, el Rectorado de la Universidad de Málaga acogerá la exposición "Málaga, jardín abierto al mar", en el que se recogen todas las propuestas finalistas del concurso internacional convocado por el Ayuntamiento de Málaga para diseñar los espacios centrales del Plan Litoral.

La exposición está coordinada por la subdirectora del departamento de Arte y Arquitectura de la Escuela de Arquitectura, Juana Sánchez, en colaboración con Promálaga.

Son siete equipos finalistas, siendo la propuesta ganadora "Ecosistema Litoral" de los estudios de arquitectura B720 arquitectura, Luis Machuca y Asociados y DJ Arquitectura, junto a la ingeniería Prointec.

El resto son :