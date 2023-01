Cuando arranca un año nuevo, igual que cuando llega septiembre, hay algo de lo que siempre hablamos: los propósitos. Entre todas esas nuevas metas, que pasan por apuntarse al gimnasio o empezar a comer saludable, hay uno que a menudo preocupa mucho más: el trabajo. Bien sea por andar detrás de encontrar uno como por estar buscando otra opción para hacer un cambio a mejor.

La formación dual es, sin duda, el camino que impulsa un cambio de aires en el entorno laboral. Aprender, si se decide bien el campo en el que hacerlo, puede disparar tu carrera. Y eso es justo lo que pasa con quienes eligen formarse en redes de distribución eléctrica en Málaga. Un sector que cuenta con un beneficio gigante: una altísima empleabilidad.

La Formación Profesional Dual que te dispara al empleo

A la Formación Profesional Dual, que ya supone una vía muy directa hacia el empleo, se le ha sumado un carril más de los de alta velocidad. Endesa, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha introducido un programa nuevo en dos grados que ya se imparten en la comunidad: el Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y el Grado Medio en Instalaciones eléctricas y automáticas.

¿Qué es la FP Dual? La Formación Profesional Dual es una educación que combina el aprendizaje en el aula con un periodo de prácticas en una empresa real. Se trata de una formación que permite al estudiante obtener ingresos mientras estudia, al tiempo que recoge conocimientos en las distintas entidades que luego le servirán para introducirse en el mercado laboral.

Antes de conocer por qué este nuevo programa te dispara al empleo, es importante que sepas de qué estamos hablando. ¿En qué consiste? Son 130 horas que combinan formación práctica y teórica. La práctica, que arranca a los tres meses de iniciar el curso, es en empresas contratistas de Endesa, lo que hace que el estudiante vaya familiarizándose con conceptos que le van a venir mejor que bien el día que se presente a una oferta de trabajo.

¿Por qué se trata de un curso con alta empleabilidad?

Las redes de distribución eléctrica son las que van a permitir que la energía renovable se integre en el sistema eléctrico. Es decir, dan respuesta a los retos del futuro (también del presente). Y los profesionales que sepan trabajar en estos escenarios, tanto manteniendo como modernizando o ampliando las redes y apostando por la digitalización, serán tremendamente necesarios para las empresas del sector eléctrico y entre ellas para Endesa, la entidad que ahora se ha comprometido a trabajar de la mano de la administración pública para ofrecer una formación de calidad a los jóvenes, con el añadido que venimos comentando: una alta empleabilidad.

El programa se ha iniciado en seis comunidades autónomas. En Andalucía son 11 institutos de Formación Profesional Dual los que contarán con este programa de redes de distribución y 190 alumnos en total los que van a participar este año en esta primera edición.

Según el informe ‘Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition’ de Deloitte, las redes de distribución requerirán una inversión de entre 375-425 mil millones de euros en el periodo 2020-2030 en la UE de los 27 + Reino Unido. Endesa, solo entre el 2023 y el 2025, invertirá 2.600 millones de euros en el desarrollo, modernización y ampliación de la red. Y estas inversiones se traducen en empleo.

“Un porcentaje muy alto de alumnos de la FP Dual se queda trabajando en la empresa donde hace las prácticas”

Olaia Abadía García de Vicuña, secretaria General de FP y Tecnologías Avanzadas de la Junta de Andalucía, responde a algunas de las cuestiones que más se plantean quienes barajan lanzarse a estudiar Formación Profesional Dual.

¿Cuáles son las grandes ventajas de la Formación Profesional Dual para los alumnos que deciden estudiarla?

La FP Dual guarda ventajas tanto para el alumnado como para las empresas. Las empresas dan respuesta a esas necesidades del sector productivo con un perfil de alumnado muy cualificado. Para el alumnado, la ventaja es que una parte de la formación es en el centro docente y otra parte es en la empresa; por lo tanto, tienen un contacto directo con los sectores productivos, y eso les permite una cualificación y una empleabilidad más directa. De hecho, un porcentaje muy elevado de alumnos de la FP Dual se queda empleado en la empresa donde hace las prácticas o en otra del mismo sector.

¿Qué beneficios trae consigo la colaboración entre el sector público y el sector privado en el ámbito de la FP en Andalucía?

Es algo fundamental como palanca de reactivación económica. Prueba de ello es que en Andalucía, desde 2018, hemos duplicado el número de proyectos. Empezamos con 408 proyectos, 6.675 alumnos y 3.282 empresas y, actualmente, debido a esa demanda de colaboración público-privada, hemos duplicado el número de proyectos duales y, sobre todo, algo más importante: hemos dado respuesta a esas necesidades de los sectores productivos, conseguido que el talento se quede en Andalucía y que Andalucía atraiga a empresas que se vienen a la comunidad por las potencialidades que está teniendo la FP.

¿La modalidad Dual mejora todavía más la empleabilidad de la FP?

Efectivamente. Al implicarse la empresa en el programa formativo, en el que también participa el equipo docente, se permite una empleabilidad más directa. Los datos evidencian que la FP Dual conlleva tasas de empleabilidad muy superiores a lo que era la FP con FCT. La consejera Patricia del Pozo ha fijado el objetivo marcado por el presidente Juanma Moreno de aumentar en al menos otras 20.000 las plazas de FP en esta legislatura, un tercio de ellas en Dual.

En concreto, Endesa, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha impulsado un programa de FP Dual en la operación y el mantenimiento de las redes de media y baja tensión. ¿Cuáles son las novedades que trae esta formación?

Me gustaría agradecer al director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez Durán, y a todo su equipo esa colaboración para llevar a cabo este proyecto dual que se ha implantado en toda la comunidad. Una cosa que estamos intentando desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es que los proyectos duales abarquen a las ocho provincias de Andalucía. Este proyecto, precisamente, se ha llevado a cabo en todas las provincias, han participado 11 institutos y está permitiendo dar respuesta a esas necesidades de mano de obra cualificada en el sector eléctrico para el mantenimiento de las infraestructuras y para la ejecución de nuevos proyectos.

¿Por qué esta formación puede ser una buena opción para los estudiantes de todas estas provincias?

Todo lo que tiene que ver con el sector de las energías, y esta familia concretamente, de electricidad y electrónica, está muy demandado. Se considera uno de los sectores emergentes. Para el alumno que nos lea, creo que lo primero es que estudies algo que te llene y te motive, pero también hay que ver esos datos de empleabilidad. Es muy importante vincular la formación que hago con las salidas profesionales que voy a tener. Ahora mismo, el sector requiere muchos perfiles cualificados, y desde aquí animo a los alumnos a estudiar este ciclo que tanta demanda y empleabilidad está teniendo en esta comunidad.