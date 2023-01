La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha sido esta mañana el escenario de un nuevo rechazo a la construcción de la Torre del Puerto, que ha dejar al Partido Popular solo en su defensa del hotel rascacielos en el Dique de Levante.

Unidas Podemos planteaba en una moción la creación de una zona de esparcimiento público en el Dique de Levante, donde se proyecta el hotel de lujo, para lo que proponía además el desarrollo de un concurso de ideas internacional para elegir el mejor diseño.

Un telón de fondo sobre el que se ha vuelto a avivar el debate sobre la idoneidad de este proyecto para la ciudad de Málaga, un asunto que mantiene divididos al equipo de gobierno -tras el viraje de Cs- y en el que ya caben promesas electorales.

“Ciudadanos tomó una decisión política y eso es tomar partido, es escuchar, saber ver cómo ha evolucionado la ciudad, cómo ha cambiado el contexto, reflexionar y decidir en conciencia. Y hemos decidido pensando que esa torre en el centro de nuestra bahía va a ser un impacto que no compensa al interés de la ciudad de los malagueños”, ha insistido la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, que defiende que desde 2019 Málaga ha multiplicado su oferta hotelera y “no tenía en pie ni una torre”.

Losada ha apoyado un punto de la moción en el que se manifiesta la contrariedad del Ayuntamiento de Málaga a la ejecución del proyecto aunque se ha abstenido en los otros dos puntos, en los que se pedía la creación de un espacio de esparcimiento ciudadano y la realización del concurso público. Dos puntos que se han rechazado con el voto de calidad del presidente de la comisión, Raúl López.

Sobre el proyecto que debe realizarse en el Dique de Levante, la portavoz de Ciudadanos ha invitado a los grupos a que “maduren” sus propuestas y las plasmen en su programa electoral de cara a las elecciones municipales, a lo que ha añadido que en el de la formación naranja no aparecerá la Torre del Puerto.

En la misma línea se han manifestado tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, que han mantenido su negativa al proyecto así como su promesa de desecharlo si llegan a la alcaldía.

“No cuenta ni con el consenso ni con la mínimas garantías para sacarlo adelante, el proyecto ya está aparcado de facto y deberían reconocerlo… cuando recuperemos nuestra Málaga, cuando Dani Pérez sea alcalde esta ciudad desestimaremos definitivamente este proyecto”, ha manifestado el concejal socialista, Mariano Ruiz, que subrayado que la ciudad no necesita más “errores en su urbanismo que la condene durante siglos y marquen su fisionomía para los restos”.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Nico Sguiglia, ha recordado que su partido siempre se ha mostrado en contra de un proyecto que entienden “lesivo para el interés general” y que “solo beneficia los bolsillos de unos pocos” por lo que se han comprometido a “hacer todo lo que esté a su alcance” para que no se desarrolle.

“Es indefendible que sea mejor para la ciudad un rascacielos de un fondo de inversión catarí que un gran espacio público para el disfrute de los malagueños y las malagueñas”, ha señalado Sguiglia, que ha lamentado que haya imperado la “lógica del mercader” en el desarrollo de este proyecto, impuesta a su juicio por el expresidente de la Autoridad Portuaria, el socialista Paulino Plata, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

“Les invitamos a que acepten que están en minoría política con respecto al proyecto, apárquenlo y reconozcan que no cuenta con el respaldo ciudadano que requeriría”, ha añadido.

Demagogia

Ante el rechazo de la oposición y su socio de gobierno, el Partido Popular ha tildado tanto al PSOE como a Unidas Podemos de demagogos, ya que “son los titulares del suelo, es una competencia exclusiva del estado” y porque fue un proyecto impulsado en sus orígenes por el PSOE.

“El ayuntamiento lo que hace es una adecuación de lo que le han pedido. Nosotros siempre hemos defendido este proyecto, es más, Ciudadanos ha defendido este proyecto, el Partido Socialista ha impulsado este proyecto, es más el partido socialista ha impulsado este proyecto”, ha recordado el edil de Urbanismo, Raúl López.

¿No tenemos mayoría para sacar el proyecto? Efectivamente, porque hemos conocido que nuestro socio de gobierno [Ciudadanos] piensa de forma diferente llegando al período electoral. ¿Que no podemos aprobarlo ahora? No se preocupen, no pasa nada, después de mayo hay vida".