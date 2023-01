De vuelta a Málaga, después de vivir la pandemia en China

La etapa en China del entrenador malagueño Juan Carlos Zumaquero ha llegado a su fin. El fútbol le llevó al gigante asiático en 2019 y, de manera inesperada, la irrupción del Covid-19 le pilló de vacaciones en la Costa del Sol. En enero de 2020, justo en los días previos a la celebración del cambio de año en tierras chinas, este estudioso de fútbol disfrutaba de un par de semanas con familiares y allegados. Fue noticia porque el Gobierno chino le aconsejaría no volver. Regresó meses más tarde y ahora, con todo ya normalizado, ha decidido reiniciar su periplo profesional en Málaga.

«He tomado esta decisión porque quedarme más tiempo allí hubiese sido muy egoísta. No era mi realidad en este momento. Mi realidad es una mujer y una hija. Hubiese tenido que sacrificar muchas cosas para continuar en China. Este país considero que ya me ha aportado todo lo que yo esperaba de él. He entrenado en la Superliga china, descubriendo lo que es el círculo muy cerrado que representa la elite. Y ahora estoy muy centrado en el equipo de cadete de La Mosca de la liga andaluza. He vuelto al lugar del que partí», relata con cierta emoción.

Sostiene que la situación en el país donde ha vivido durante estos últimos cuatro años no es «tan grave como se ve desde la distancia» y a través de los medios de comunicación occidentales. Así, explica que los casos en efecto no son tan numerosos como se sospecha e insiste en que durante 2022 se han recuperado los eventos multitudinarios sin incidencias relevantes.

También defiende que su periplo en china podría tener segunda parte, aunque de momento no piensa ni mucho menos en cuándo podría llegar. «Tengo las puertas abiertas para volver, pero será otra etapa. De momento estoy centrado en disfrutar de mi familia y de mis amigos», manifiesta un preparador que en septiembre pasado tuvo también una oferta para entrenar en Oriente Medio.

Cabe recordar que su trayectoria fue meteórica ya en España. En 2018, este técnico se había abierto un hueco en la elite provincial, al acceder al banquillo en categoría absoluta del CD Rincón con apenas 30 años. Ascendió al filial y todo apuntaba a que ocuparía el puesto que acababa de dejar vacante Bravo, al fichar por el juvenil del Málaga CF.

Pero en los despachos se optó por otro adiestrador más veterano y no dudó en abrirse camino, como otros malagueños de la talla de Rafa Gil, fuera del país. «Tenía nivel C1 de inglés, licencia UEFA pro y de las ofertas que barajaba me decanté por LaLiga, por la seguridad que me daban para poder entrenar en un país tan especial. Sabía que era una oportunidad única para crecer y sin el apoyo de la máxima competición española no iba a tener las garantías de entrar en China, donde la entrada no es libre», recuerda.

Su destino fue Dalián, adonde regresaría, después de pasar en la Costa del Sol el confinamiento, y ejercería para este periódico casi de excepcional corresponsal sobre la evolución de la pandemia.

Entre octubre de 2020 y el verano pasado, Zumaquero ha compaginado las clases virtuales con los integrantes de los equipos que ha adiestrado en Dalián o en otras ciudades como Guangzhou. Porque haber estado al frente de uno de los equipos de la máxima categoría del fútbol chino le ha permitido recorrer todo el país. Son muchas las anécdotas que acumula. Por ejemplo, con todas las restricciones para vuelos internacionales impuestas, llegó a pagar cerca de 5.000 euros para regresar a su puesto de trabajo, pasado el primer verano pandémico en suelo malagueño.

Confinamiento

Dicha cuantía incluyó los gastos de hotel para pasar en destino el confinamiento al que se les sometía a todos aquellos pasajeros que habían tenido estancias fuera de las fronteras chinas. Sólo en Dalián conviven unos siete millones de personas, según aclara, y se imponían importantes restricciones con apenas cuatro o cinco positivos detectados. Expresa que la prudencia ha sido mayor en su país de adopción, pese a las noticias que han trascendido en la Unión Europea sobre el mayor o menor control impuesto por el Gobierno chino.

«En lo personal he crecido mucho durante estos años. Pero he cerrado una etapa. Y con una oferta en Doha, donde durante casi un mes no logré adaptarme, he vuelto a La Mosca, gracias al presidente, Andrés Martín, y al coordinador de fútbol 11, Alejandro Fernández, que fue parte de mi cuerpo técnico antes de mi periplo internacional», concluye sonriente.