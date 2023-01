El grupo municipal socialista ha criticado que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), cuya competencia principal es la construcción de vivienda protegida en la ciudad de Málaga, "dedica su presupuesto a otros menesteres que le son impropios, como la construcción de campos de fútbol", y esto deriva en "una falta de planificación municipal caótica, un grave problema habitacional".

Así lo ha manifestado este martes el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a la responsable de Vivienda en el PSOE, Carmen Martín, en rueda de prensa para presentar una moción que se debatirá durante la comisión de Vivienda.

"Málaga sufre una una década perdida en materia de planificación y construcción de vivienda pública, con un Instituto Municipal de la Vivienda que usa sus fondos para hacer cuestiones ajenas para las que fue diseñadas", ha alertado el líder socialista. Además, "la intervención municipal ha censurado la actuación del IMV ya que este uso falso de los fondos de viviendas para otras cuestiones lleva a dar datos incorrectos de la inversión pública en cuestiones habitacionales que luego no lo son", ha apostillado.

De esta forma, Pérez defiende que los datos de inversiones ofrecidos por el IMV y presentados por el equipo de gobierno "están inflados, porque no se destina a la construcción de VPO lo que se tiene que destinar. El IMV no está para hacer campos de fútbol, competencia del área de Deportes e incluso de los distritos. El IMV tiene que hacer viviendas para los malagueños, para los más de 25.000 demandantes de vivienda protegida en nuestra ciudad", ha agregado.

Así lo ha manifestado el también candidato socialista a la alcaldía de Málaga en el cruce de las calles Ingeniero José María Garnica con Donoso Cortés, en el distrito de Carretera de Cádiz. "A nuestras espaldas se están construyendo 35 viviendas de protección oficial, una cifra insuficiente en un momento en que los precios del alquiler están por las nubes. Pero lo más grave es que estos pisos tienen un precio superior a los 200.000 euros", ha criticado.

"Este precio no es el espíritu de las VPO", ha lamentado el socialista, quien ha recordado que "deben dar soluciones a las familias con economías humildes. Estos precios son inasumibles por una familia de renta media en Málaga, mucho menos para los jóvenes que quieren emanciparse", ha apostillado.

Pérez ha explicado que para esta promoción se presentaron "más de 400 solicitudes", lo que demuestra "la gran demanda que hay en Málaga de vivienda protegida, mientras que Paco de la Torre se ha quedado corto con su plan de vivienda", afeando que las 1.400 VPO anunciadas "son absolutamente insuficientes". Por eso ha incidido que "como alcalde, si cuento con la confianza de los malagueños, haremos 10.000 viviendas protegidas con un precio tope de 150.000 euros".

El PGOU permite la construcción de hasta 22.000 VPO

"Se puede hacer y lo haremos", ha recalcado el líder socialista, quien recalca que "la vivienda no es un bien para especular, como permite el señor De la Torre. Haremos vivienda para las familias y jóvenes malagueños, no podemos permitir que sigan yéndose a otros municipios", ha zanjado Daniel Pérez antes de explicar que el PGOU permite la construcción de hasta 22.000 VPO y que "si necesitamos suelo en un futuro para poner en carga más vivienda protegida, lo actualizaremos para conseguir más suelo urbanizable no consolidado".

Para la responsable de Vivienda en el PSOE, Carmen Martín, "un alquiler que ronda entre los 900 euros y los 1.200 euros en los barrios es algo insostenible, un drama para las familias y para aquellos hijos que no se pueden emancipar al lado de la casa de sus padres porque los precios están por las nubes". Martín, que defenderá la moción durante la comisión de Vivienda el próximo viernes, ha pedido al equipo de gobierno que "centren el IMV en sus competencias, en políticas de vivienda, para hacer VPO y para rehabilitar edificios. Su dejación de funciones está afectando a Málaga", ha apostillado.

Porque "lo que necesitan los jóvenes son viviendas protegidas en régimen de alquiler con precios ajustados a su economía, y comprar casas con precios asequibles. Es una insensatez comprar VPO a más de 210.000 euros y no se puede echar la culpa al incremento del precio de los materiales, mientras que el IMV destina su presupuesto a la financiación de obras de las áreas de Deportes o de Urbanismo".

La socialista ha puesto como ejemplo de "obras del IMV que no son de su competencia, el campo de fútbol de San Julián, que ha supuesto un coste de más de 600.000 euros, o instalaciones deportivas en la barriada de Intelhorce, por un valor de más de 200.000 euros, mientras que el Interventor municipal, en el informe que hace todos los años del presupuesto, recrimina al Instituto Municipal de la Vivienda por acometer obras que no son de su competencia".

Y debido a esto, "en la última década sólo se han construido 412 viviendas de protección oficial, mientras el censo de demandantes creciendo cada día y en nuestra ciudad tenemos un severo problema habitacional", ha zanjado la responsable socialista.