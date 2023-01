El chef Ferrán Adrià, creador de El Bulli, El Bulli Foundation y gran referencia mundial de la innovación en la cocina, será el ponente principal del III Foro Nacional de Hostelería, que se celebrará en Málaga el próximo 7 de febrero. Coorganizado por la Federación Hostelería de Andalucía y la Confederación Empresarial de Hostelería de España, este evento se centrará en la sostenibilidad como paso ineludible hacia el futuro de una actividad con gran peso laboral y económico en España.

Este III Foro da continuidad a las ediciones de 2021 y 2022 como lugar de encuentro y análisis para la reflexión sobre las necesidades de la hostelería como sector económico de primer orden en Andalucía y España, según han destacado los presidentes de las patronales organizadoras, Javier Frutos y José Luis Yzuel, respectivamente, en el acto de presentación, que ha contado asimismo con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Esta edición de 2023 será un espacio de debate y estudio de la sostenibilidad como base de la actividad hostelera, piedra angular de su futuro a corto, medio y largo plazo, “sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados y, finalmente, a nuestros platos”, ha avanzado Frutos.

“Andalucía y Málaga se convierten un año más en epicentro de la hostelería con un debate necesario, que lleva a las empresas del sector a una reordenación de su funcionamiento conscientes de la trascendencia de su papel en el desarrollo sostenible”, ha añadido Frutos.

Para José Luis Yzuel, “el compromiso de la hostelería con la sostenibilidad es una absoluta prioridad. La hostelería es una actividad con un fuerte peso económico en nuestro país, que es todavía mayor desde el punto de vista de impacto social. Por este motivo nuestros bares, restaurantes y cafeterías no pueden quedarse al margen del esfuerzo que toda la sociedad está haciendo para minimizar su impacto ambiental, y deben conocer todas las herramientas que están a su alcance, que van a abordarse en le Foro Nacional de Hostelería. La sostenibilidad es, sin lugar a dudas, una de las principales palancas que deben marcar la recuperación y el sector del futuro”.

Programación del foro

El foro tratará en una de sus mesas el concepto de la gastronomía sostenible que desarrolla la ONU a través de la UNESCO y de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), que trabajan conjuntamente en iniciativas como la Red de Ciudades Creativas; también la promoción de la utilización de energía limpia en los restaurantes (uso de gas, electricidad, o gas natural en lugar de carbón); o la organización de exposiciones culturales de alimentos, dirigidas a la industria alimentaria y los agricultores.

Por otra parte, el Foro ahondará en aspectos básicos de la sostenibilidad como las energías limpias, la reutilización o el reciclado, con la intervención de destacados ponentes de empresas e instituciones dedicadas al aprovechamiento de recursos y energías; e incidirá en la importancia del consumo de productos de proximidad y tradicionales. Esta mesa contará con la participación de Viri Fernández, Estrella Verde Michelin; Ana Moreno, CEO de Tortas Inés Rosales -empresa con certificación Especialidad Tradicional Garantizada (ETG)-; o Juan Antonio Pavón, director general de la DOP Jabugo.

Además, habrá espacio para el análisis del uso de las energías limpias, con la participación de Guillermo Méndez (director territorial de Repsol Andalucía), Pablo Muñoz (responsable nacional de Ecovidrio para el sector Horeca) y Marie Lindström, country manager para España de Too Good To Go.

En la clausura, Adrià compartirá escenario con Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amós (Cantabria) y Amós (Madrid), tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin, como colofón a un evento que se consolida en la agenda nacional por sus propuestas de análisis de la actualidad, los desafíos y las tendencias de la hostelería como motor económico y referencia social de España.

El Foro Nacional de Hostelería cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga (a través de Turismo Costa del Sol) y del Ayuntamiento de Málaga, y tiene sede permanente en Andalucía en virtud de un acuerdo rubricado entre ambas patronales el año pasado en Fitur. Además, se celebrará en Málaga al menos hasta 2025.