Tras conseguir un reconocimiento especial por sus destacados perfiles cuando participaron en la última edición del Flash Session Hackathon, Almudena Menjíbar, Estefanía García, Alba Correal, Cristina González y Almudena Cepa asistieron la pasada semana a un exclusivo campamento de emprendimiento que se realizó del 9 al 12 de enero en el corazón de Silicon Valley.

Se trata del Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp (BMoE), un taller de emprendimiento organizado dos veces al año por el 'Pantas and Ting Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology' (SCET) en el que participan estudiantes a nivel global con la finalidad de aprender habilidades de emprendimiento e innovación y adquirir experiencia en la creación de nuevas empresas con equipos interdisciplinares de todo el mundo.

La Universidad de Málaga forma parte del ecosistema emprendedor de la Universidad de Berkeley (California), siendo Global Partner del Centro Sutardja para el Emprendimiento y la Tecnología (SCET), la principal institución en el campus de la UC Berkeley para el estudio y la práctica del emprendimiento y la innovación basada en el desarrollo tecnológico.

Las cinco estudiantes vivieron una experiencia única en una de las principales instituciones de Silicon Valley y tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones que entrelazaban conferencias y ejercicios interactivos basados en juegos. También recibieron tutorías individuales de profesores de SCET y expertos de la industria y aprendieron cómo desarrollar proyectos empresariales en un ambiente colaborativo, han indicado desde la UMA en un comunicado.

Estefanía García

Estefanía García, estudiante del Máster en Biología Celular y Molecular, presentó en el Bootcamp de Berkely dos ideas relacionadas con el compromiso por el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales: MTEC y ADSOL, ambas premiadas en el Flash Session Hackathon de la UMA con el primer y segundo premio como mejores ideas innovadoras.

MTEC es un proyecto de producción de carne cultivada que fue acogido con gran interés. Estefanía continúa trabajando en su desarrollo y anima a otros estudiantes de biotecnología o ingenieros/as de tejidos a unirse a su equipo.

Y en la propuesta de ADSOL, una desalinizadora solar de agua de mar, "tuve el placer de participar como bióloga y aportar una visión más respetuosa con el ecosistema marino donde va a ser instalada la desalinizadora", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "durante la Bootcamp estuvimos respaldadas por mentores de gran importancia en el ecosistema, así como inversores que se mostraron muy interesados por nuestras ideas. Sin duda una magnífica experiencia en la que hemos podido validar nuestras ideas emprendedoras".

Almudena Menjíbar

Almudena Menjíbar, estudiante de Marketing y e Investigación de Mercados, ha aprendido y disfrutado mucho con esta oportunidad internacional. "Lo que más me ha gustado ha sido la mezcla cultural tan grande que me ha permitido aprender, tanto dentro del programa como fuera. Mi grupo estaba formado por cinco personas, cada una de una parte del mundo, y trabajar con estudiantes y mentores en un entorno tan internacional es una experiencia muy enriquecedora que te hace tener la mente abierta, escuchar todas las opciones y aprender de todas ellas para avanzar".

Cristina González

Por su parte, Cristina González, estudiante de último curso de Administración y Dirección de Empresas, anima a la comunidad universitaria a participar en futuras ediciones del Flash Session Hackathon de Link by UMA, "presentar vuestras ideas 'locas' de negocio y podréis aspirar a premios como este que son una gran oportunidad para aprender, experimentar, conocer a personas emprendedoras con mucha iniciativa y ampliar contactos en el sector empresarial. Y así como anécdota, en EEUU se comen muchos burritos y tex-mex, se echan de menos los espetos y la cervecita de los chiringuitos malagueños."

Alba Correal

A Alba Correal, estudiante de Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, le sorprendió la forma de trabajar durante el Bootcamp. "La formación ha sido muy diferente a como se haría en España. No dedicábamos tanto tiempo a trabajar en nuestros proyectos, sino que asistíamos a muchas charlas motivadoras sobre personas que triunfaron en sus negocios y también realizamos actividades para conocernos, relacionarnos y mejorar nuestras habilidades de comunicación", ha señalado.

Almudena Cepa

Almudena Cepa, estudiante de Marketing e Investigación de Mercados, estuvo trabajando en una aplicación que ayuda a veganos y vegetarianos a encontrar productos sabrosos y de calidad en supermercados. Sin duda para ella la ayuda de la mentora resultó esencial para concretar la idea de negocio. "Cheryl nos ayudó a enfocar el proyecto y por fin empezamos a trabajar, pudiendo tener una buena presentación y una idea bonita y con potencial. No ganamos, pero me quedo con la satisfacción de haber podido trabajar con personas de diversas partes del mundo y haber sacado un proyecto adelante."

Por último, ha recomendado la participación de estudiantes de la UMA en experiencias formativas internacionales porque "a nivel profesional es algo que te va a diferenciar de otros compañeros, pero la aventura que vives de verdad merece la pena. Para mí siempre había sido un sueño ir a California, y no esperaba cumplirlo de este modo tan diferente, así que no dejéis escapar las oportunidades que ofrecen desde Link by UMA".