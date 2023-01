La citación del gerente de Smassa, Manolo Díaz, para acudir a declarar como investigado en el juzgado por un presunto caso de acoso laboral en la sociedad municipal de aparcamiento de Málaga ha suscitado reacciones a lo largo de toda la mañana tanto por parte de la oposición como a ambos lados del equipo de gobierno, PP y Cs.

El concejal de Movilidad, José del Río, que también está llamado a declarar como testigo, ha vuelto a reiterar su "confianza" en el gerente de Smassa, denunciado por la exjefa de la Oficina Técnica de Smassa, Trinidad Rodríguez, y ha defendido que Díaz "ha hecho su trabajo correctamente". Ya en octubre del año pasado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, manifestó que tenía "absoluta seguridad" en el trabajo "correctísimo" del gerente.

"De hecho la comisión externa de acoso formada por profesionales dejó claro que no hubo acoso alguno", ha recordado Del Río, que ha recriminado al PSOE que esté "poniendo palos en la rueda sin argumento ninguno" para evitar la construcción del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo. "No quería que el aparcamiento se hiciera y se ha tirado al barro. Para el PSOE todo vale".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos y socia de gobierno, Noelia Losada ha mantenido que es momento de "dejar que la justicia haga su trabajo" aunque opina que si las investigaciones derivan en la apertura del juicio oral, el gerente de Smassa "deberá abandonar su cargo".

Desde el PSOE piden que se aparte a Manolo Díaz de la gerencia de Smassa y denuncian un "presunto caso de amaño de contrato público" por el que el Partido Popular pretendía inaugurar el aparcamiento conforme al calendario electoral, "saltándose todos los plazos, mintiendo a la ciudadanía y ocultando información a la oposición", según el portavoz socialista, Daniel Pérez.

La concejala de Izquierda Unida, Remedios Ramos, ha recordado que se personaron en la causa porque entendían que podía haberse producido un caso de prevaricación en la gestión del aparcamiento, tras conocer la activación del protocolo de acoso laboral en Smassa y el testimonio de Trinidad Rodríguez.

"Exigimos e instamos al alcalde de Málaga como presidente del Consejo de Administración de Smassa y como máximo responsable de la misma que dé explicaciones y asuma sus responsabilidades políticas, no puede seguir estando de perfil. No entendemos cómo no ha tomado medidas".