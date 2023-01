Demasiados melones por abrir

Tres meses después, La Bodeguilla vuelve a estar abierta. Y, como era de esperar, no huele a cerrada. Eso sí, ‘El tabernero’ parece otra persona. La vuelta a la rutina le ha sentado tan bien que se ha dejado aparcados sus aires de cascarrabias al otro lado de la carretera, frente a esta venta imaginaria en la que casi siempre se habla de política. El adverbio ‘casi’ hace por fin su función, una vez que el anfitrión no despliega esta vez su obsesión por las siglas y se pasa media mañana hablando de lo mucho que lo han cuidado en el Hospital Clínico de Málaga. Recibe a sus parroquianos enumerando infinitos nombres de doctores de Cirugía Vascular y Oncología, de sanitarios de las plantas cuarta y quinta, vocacionales profesionales de la Enfermería, celadores o personal administrativo: «Rafael, Gonzalo, Iratxe, Luis, Asunción, Raquel, Marina, Maripaz, Salvador, Pablo, Lola, Manolo, Álex, Maica, Eduardo, Mora...».

Su interminable nómina de trabajadores del Clínico es, de repente, interrumpida por la oratoria de ‘El pensador’, quien irrumpe al grito de que «personas como esas, los sanitarios y no los políticos, fueron las que nos sacaron de la pandemia». Además, bromea con sus amigos y espeta que ‘El tabernero’ ha ido últimamente más por Teatinos a sus cosas del hospital que ‘El cultureta’ cuando estudiaba en la Facultad de Periodismo y apenas pisaba el campus universitario.

«Si iba allí, yo me metía en la cafetería a tomarme un par de cervezas mientras leía el periódico, y eso tampoco cuenta porque puede considerarse un no lugar», le responde ‘El cultureta’ antes de trasladar la charla a la política y transitar por los «demasiados melones» que quedan todavía por abrir en tierras malagueñas, si se tiene en cuenta lo cerca que ya están las elecciones municipales del 28 de mayo. En este punto, se regodea «en el marrón que el PP tiene con la candidatura de Ángeles Muñoz en Marbella o con la colocación en alguna lista del no adscrito amigo, de un Juan Cassá del que ahora dicen las malas lenguas que la onda expansiva de su futuro político ha pasado desde Alhaurín de la Torre a Torremolinos».

A su lado, ‘El pensador’ insiste en «la pupa que el lío marbellí puede hacerle al partido de Juanma Moreno y Elías Bendodo» y arremete contra «las malas artes que usaron, dejando claro que la relación del PP y el PSOE en Málaga está rota, al vincular un domingo en un comunicado a la parlamentaria rondeña Isabel Aguilera con el enchufismo socialista y la Faffe».

Estos comentarios le duelen a ‘Paco el patriota’, quien reacciona con mala leche y sostiene que «ni Dani Pérez se cree, aunque lo pregone, eso de que salen a ganar en los 103 municipios malagueños». «Ahora mismo, no se sabe si va a desaparecer antes el PSOE andaluz o Cs, dónde por cierto no debemos perder de vista las oposiciones a músico del Titanic a las que se orienta el diputado malagueño liberal Guillermo Díaz», añade antes de pasar al «lamentable espectáculo que siguen dando con el fuego vecino IU y Podemos». Y es ahí cuando interviene ‘Juan el rojo’ y vaticina que Vox «no sacará representación en la capital». «Algo sabrán ellos cuando no se atreven a presentar a la diputada Patricia Rueda», concluye.