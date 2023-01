Cientos de especialistas se han visto afectados por la gestión de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE 18-21) del Servicio Andaluz de Salud. En una primera resolución, el número de vacantes excedía al de aprobados y dejaba fuera de la oferta a grandes capitales, como fue el caso de Granada en la especialidad de Radiodiagnóstico. En una rectificación publicada dos semanas después, el SAS eliminaba decenas de plazas de los grandes hospitales. Anestesia, Nefrología, Radiodiagnóstico o Rehabilitación son las categorías más afectadas y algunos de sus profesionales estudian ahora demandar al SAS.

La Plataforma OPE de Castigo, organización creada a raíz de esta insólita situación, envió al SAS una reclamación formal tras conocer la segunda resolución, que limitaba la inmensa mayoría de las plazas a hospitales comarcales. Al no obtener respuesta, los 98 anestesistas perjudicados se pusieron en contacto con una abogado, que se encuentra ahora mismo valorando el caso: "Modificar plazas en mitad de un procedimiento es algo muy irregular. Ya habíamos echado esas plazas y ahora de repente solo aparecen los hospitales comarcales", denuncia el grupo de Anestesia.

La gestión de estas plazas ha generado un profundo malestar en los profesionales afectados, entre los que también se encuentran los enfermeros y las enfermeras. "Los fallos cometidos en este segundo listado dificulta la consolidación de una plaza en muchos centros de referencia y abocan a esos profesionales a tener que elegir entre irse obligatoriamente a un Hospital Comarcal, lejos de su vivienda habitual y su familia, o bien renunciar a esa plaza y volver a presentarse a otras oposiciones y esperar qué ocurre en ellas", indican desde UGT Servicios Públicos Andalucía.

En esta misma línea, en la reclamación presentada al SAS por el grupo de Anestesia se expone que "esta situación puede derivar en un trasvase de profesionales a los hospitales comarcales, o incluso otras regiones por desafección profesional, dejando a los centros de referencia sin cobertura suficiente y originando un grave problema asistencial y de accesibilidad en procesos graves a los ciudadanos".

Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) asegura que ambas resoluciones se publicaron sin ser consensuadas ni trasladadas a los sindicatos de mesa sectorial: "No se puede solucionar un error cometiendo otro; no se puede intentar reparar la falta de consenso sin obtener un consenso estable; no se puede informar a las organizaciones sindicales una vez tomadas y publicadas las decisiones; no se pueden cambiar las reglas sin un acuerdo de mesa sectorial y, sobre todo, hay que asumir errores y buscar salidas que no perjudiquen a nadie".

Reunión entre el SMA y el SAS

En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión entre el Sindicato Médico Andaluz y el Servicio Andaluz de Salud, de la que aún no ha trascendido ninguna información. Si bien tanto las organizaciones sindicales como los propios profesionales exigían detener la publicación en BOJA de estas rectificaciones, el listado fue publicado ayer.

Ahora, ambos solicitan a la Administración que "revise la oferta y ofrezca un listado de destinos razonable y proporcionado, que dé opciones a quienes llevan años esperando un traslado y a quienes aprueben las OPEs en curso, así como que nos permita a las organizaciones sindicales presentes en mesa sectorial conocer esta oferta de antemano".

Además, instan a convocar de forma extraordinaria todas las plazas de traslado para resolver la situación de los profesionales que se han quedado pendientes por falta de ellas; convocar las suficientes plazas distribuidas por todos los hospitales de Andalucía para que los profesionales puedan elegir su destino tal y como recoge la resolución del 10 de enero y que los destinos que se oferten a los profesionales que han superado la OPE 2021 sean seleccionables del listado ofertado el 10 de enero como plazas y que las que queden sin ocupar se oferten para la OPE de 2023.

De no llegar a ningún tipo de acuerdo en esta reunión, el SMA y Plataforma OPE de Castigo dejarán el tema en manos de las asesorías judiciales para que estudien los posibles recursos legales.