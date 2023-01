Casi una semana se cumple desde el comienzo de la huelga indefinida convocada por el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP). Fue el pasado viernes cuando estos facultativos fueron llamados a la huelga tras varias semanas de concentraciones que no habían obtenido ningún tipo respuesta por parte de la Junta de Andalucía. Seis días después, la organización sindical denuncia que el Ejecutivo andaluz no se haya sentado aún a "escuchar ni a negociar".

Por ello, el sindicato y todos los médicos de familia que han secundado esta huelga continuarán con sus protestas y movilizaciones ante la inactividad de la Junta. La última ha tenido lugar de manera simultánea en distintos centros de salud de toda Andalucía. En Málaga, esta concentración se ha llevado a cabo a las puertas del centro de salud Portada Alta.

"Es inaudito que no se sienten a escuchar ni a negociar con un colectivo que esta haciendo una huelga indefinida. Por lo menos que se sienten y se llegue a un acuerdo. El simple hecho de escuchar es algo que estimamos que nos merecemos", denuncia Carmen González Uceda, presidenta del SMP.

La concentración ha tenido lugar al mismo tiempo que se conocía la noticia de un acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), por el cual se establecía la limitación de las agendas de los médicos de Atención Primaria y lograba desconvocar la huelga organizada por el SMA para este viernes 27.

Si bien este acuerdo repercute en todos los médicos de Atención Primaria, el SAS no habría tenido a bien informar sobre el mismo al Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria. "Con nosotros solo se han reunido para la negociación de los mínimos, porque eso es obligatorio por ley. No se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento", lamenta González Uceda.

Las medidas adoptadas a través de este acuerdo tienen como objetivo contribuir a limitar el número de pacientes que los médicos de Primaria ven a diario. Así, las agendas de los médicos de cabeza se reduciría a 35 pacientes, mientras que la de los pediatras a 25 pacientes al día. "Pensamos que es seguir como estamos porque la media ahora mismo es de 38 para los médicos de familia y 26 o 27 para un pediatra. Pensamos que eso no solucionaría lo que pedimos", señala la presidenta del SMA.

Carmen González Uceda asegura que tendrán que hacer una valoración una vez que vean el documento, ya que de momento no ha trascendido más información. No obstante, el SMP advierte de que "no se puede seguir manteniendo la Atención Primaria a base de la voluntariedad de los médicos de ver pacientes a destajo y de trabajar más horas, aunque nos paguen más, porque esa no es la calidad que estamos pidiendo".

"No somos muchísimos pero somos suficientes"

El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria mantiene por el momento la huelga indefinida y continuará con las movilizaciones convocadas hasta la fecha. "El sábado vamos a ir a Sevilla como teníamos previsto. Queremos que se centre la atención en la importancia de la Atención Primaria e iremos viendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos", indica la presidenta del SMP.

Hasta el momento, Carmen González Uceda asegura que "los compañeros que están secundando la huelga se mantiene. Estamos contentos porque es un grupo sustancioso de médicos y eso nos da cierta tranquilidad de que lo que nosotros decimos tiene cierto respaldo entre los compañeros y de que lo que pedimos sí responde a sus expectativas. Somos médicos que lo que queremos es una reforma integral de la Atención Primaria, sabemos que no es fácil pero es imprescindible hacerlo. No somos muchísimos pero somos suficientes".