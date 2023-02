"¿Cuánto? ¡Qué barbaridad!". Así de perplejos se quedan los vecinos del barrio de Las Chapas, junto a Nueva Málaga, al enterarse de que una persona ha sido agraciada con 66.081.021 euros. Y es que la Administración de Loterías y Apuestas del Estado San Judas Tadeo, número 60, ubicada en la calle Martínez Maldonado, parece que llama a la suerte.

La dueña de la administración, Begoña Jiménez, está encantada con esto: "Me llamó anoche sobre las 10 el delegado de Loterías y Apuestas de Málaga: había salido de mi administración el segundo premio más grande en la historia de la Euromillones en Málaga".

Hay cierto aire de magia en la calle. Varias personas se paran a mirar y algunas empiezan a hacer cola para jugar. Se suceden fotografías a la cartelería que anuncia el premio, al interior de la administración e incluso a la fachada y pasar en otro momento para tentar a la suerte.

Linda y Mariví son dos vecinas del barrio que ven este evento con asombro. En su lugar de confianza se ha repartido un premio enorme y para ellas es un placer porque puede ayudar a una persona del barrio que lo necesite. "Aunque nos habría gustado que estuviese más repartido", dicen mientras ríen.

Una envidia sana circula entre los vecinos, que en el mejor de los casos, desean que le haya tocado a alguien necesitado. Salvador, un lotero que vende a la administración, es más realista: "Es que le puede haber tocado a cualquiera. Una persona que haya dicho: "voy a probar", se haya subido al bus y se haya ido a otro sitio. A lo mejor está en el trabajo o en su casa y aún no lo sabe".

Un evento conocido

Jiménez afirma que repartir un premio no es una sensación desconocida para ella: "Hace cinco años se repartió aquí también el premio más importante de la historia de la Lotería Primitiva de Málaga". En 2018, la administración dejó, junto con otra de Marbella, más de 27 millones de euros.

Una pareja de ancianos pasa normalmente por aquí, pero no es del barrio. "Venimos del Carlos Haya, pero siempre estoy por aquí para coger el autobús", dice Mari Carmen, agarrada al brazo de Manolo. Al parecer, siempre que pasa la vista por el puesto de loterías, ve a mucha gente. Pero le sorprende la situación especialmente hoy. "Esta mujer vende mucho", explica.

Y tiene razón: la gente se reorganiza rápidamente tras comprar sus boletos o papeletas y se va. Después vuelven otras. Comprobaciones de premios, llamadas, "enhorabuenas" y tomas de fotografías siguen ocurriendo. Es un no parar. "Esto no me repercute económicamente, pero da publicidad y es algo positivo", dice Jiménez.

En el comercio de al lado, Peluquería Alacio, también notan bastante movimiento. Fran, uno de los peluqueros, bromea con que le ha tocado a él. "Realmente parece algo imposible que haya tocado aquí. Se ve gente del barrio parándose continuamente aquí delante", asegura. "Para mí es una alegría, estoy muy contenta. Solo puedo pensar en que le hemos podido solucionar la vida a alguien", afirma alegre Jiménez.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 7, 12, 19, 33 y 43. Las estrellas han sido 3 y 7. El boleto sellado en Málaga es el único acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en España, lo que significa que el acertante se ha llevado el bote al completo.