Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga, ha pasado por el ecuador de su mandato. Hemos hablado con él para conocer cómo ha ido todo en este año pasado, así como para saber qué piensa traer para 2023. También aprovechamos para hablar de los temas más candentes de la justicia en la actualidad, la huelga de los LAJ que tiene paralizada los juzgados de toda España, así como el enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y los colegios españoles por los baremos de precios.

Terminado ya 2022, ¿cuál es el balance que hace de la justicia en Málaga y de sus dos primeros años como decano?

Han sido dos años muy positivos en los que desde la Abogacía hemos podido alcanzar varios logros que sitúan a nuestra institución en un buen lugar. En estos dos primeros años hemos trabajado en la modernización del colegio y el año pasado pudo verse reflejado en el cambio de denominación a una más inclusiva que acogiera también a nuestras abogadas. Estamos en una ciudad que se distingue por estar siempre buscando la manera de innovar en España y desde la Abogacía queremos seguir este espíritu. A su vez, nuestra página web también ha tenido una renovación haciendo la Abogacía más accesible a sus colegiados con una interfaz mucho más intuitiva. También hemos llevado a cabo la apertura de la Oficina de Desarrollo Profesional. Al mismo tiempo, Málaga como ciudad ha crecido también mucho, pero, aunque se han hecho avances en las cuestiones de justicia, no hemos alcanzado la posición que merecemos. El pasado año se crearon cuatro nuevos órganos judiciales en la capital -un juzgado de lo Social, Mercantil, Contencioso-Administrativo, y una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial-; no obstante, aún así no llegan a cubrir la alta demanda para todos los asuntos que llegan. Ciertos ámbitos se encuentran completamente colapsados y algunas ciudades de la provincia no tienen una red jurídica suficiente para responder a todos los casos.

Esto se habrá visto agravado en estos momentos con la actual huelga de los letrados de la Administración de la Justicia. ¿Cuál es la situación?

Como decano me siento preocupado ante esta situación. Son numerosas las incidencias y suspensiones de actos judiciales que se están produciendo con los consiguientes perjuicios para los abogados y ciudadanos que no son avisados de esas suspensiones hasta el momento de comparecer. Esto no solo provoca el retraso en la marcha de los procedimientos, sino que está ocasionando desplazamientos innecesarios, muchas veces entre provincias, que podrían evitarse con un aviso previo. Queremos llamar a la responsabilidad de todos, sin entrar a valorar las posturas mantenidas por las partes en este conflicto.

Cambiando a otro tema de actualidad, ¿cuál es la postura de la Abogacía de Málaga frente a la decisión del Tribunal Supremo de multar a los colegios que publiciten baremos orientativos?

Este resulta otro tema que nos inquieta, especialmente por cómo afectará a la ciudadanía. Sin un baremo, los ciudadanos quedan expuestos a comenzar procesos legislativos sin poder saber una aproximación del coste que puede acarrearles. La CMNC y el TS han mostrado con estas sentencias que no conocen la realidad del mercado de la abogacía. Es importante ofrecer una solución legislativa que permita a los ciudadanos conocer las costas que pueda tener que afrontar.

Por otro lado, atendiendo a asuntos más positivos, la Junta de Andalucía finalmente ha anunciado la subida de un 4% las retribuciones al Turno de Oficio, algo por lo que han luchado mucho. ¿Cuál es su balance de este resultado?

Este incremento debería haber llegado antes, pero estamos contentos que se haya producido en la Ley de Presupuestos. Lo que permite a su vez abrir las puertas a que pueda ser revisado cada año, ya que es una ley anual. Esperamos que la Junta siga con esta iniciativa de apostar y reconocer la labor de estos abogados de oficio. No obstante, demandábamos un aumento mayor y esperamos que llegue. Es necesario un incremento significativo y creemos que vamos a llegar a ver uno entre el 15-30% por lo que vamos a seguir en contacto con la Junta hasta conseguirlo. Este ha sido el punto de partida y el ver que tenemos respuesta nos motiva a continuar negociando por esta causa.

De cara a 2023, ¿cuáles son las metas de la Abogacía de Málaga para este año?

Uno de nuestros principales objetivos va a ser poner en marcha la Oficina de Defensa de la Abogacía. Con ella esperamos ayudar y cuidar a nuestros colegiados cuando pasen por momentos complicados y ofrecerles apoyo y soluciones. Queremos que nuestros abogados encuentren en el Colegio cierta protección. Por otro lado, al igual que en años anteriores seguimos apostando por la formación. Desde la Abogacía pensamos que es imprescindible estar actualizado en nuestra profesión y buscamos ofrecer a los colegiados la oportunidad de mantenerse en constante aprendizaje. La pandemia nos hizo potenciar la enseñanza online y hemos crecido mucho en este terreno. Además, muchos abogados han encontrado con esta modalidad una forma de compaginarla con su vida diaria. Asimismo, vamos a seguir con la formación presencial, así como con jornadas y congresos que sirven tanto para aprender como para hacer networking. A su vez, hemos estado trabajando con el gobierno andaluz y este año podremos tener acceso telemático a los expedientes judiciales. Esto va a ser una prueba piloto en Málaga, que más adelante se implantará en el resto de Andalucía. Esto va a ayudar con la digitalización y modernización de nuestro sistema y supondrá una agilización de los procesos.

Por último, ya ha indicado que Málaga es una ciudad innovadora, ¿qué opina de la nueva candidatura a la Expo 27?

Desde la Abogacía apoyamos completamente esta candidatura de la ciudad para acoger la Exposición Internacional 2027. La nuestra es una gran ciudad rica en cultura, gastronomía, industria y con una ciudadanía que siempre tiene los brazos abiertos a los demás. La oferta que se ha presentado es muy completa y diversa y pone en relieve todo lo que la ciudad y los malagueños tenemos para ofrecer. Esta es una oportunidad única de abrir nuestras puertas al resto de España y del panorama internacional y deseo firmemente que sea elegida para que todos puedan conocerla.