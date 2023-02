El Grupo Social ONCE quiere hacer de Málaga «un modelo exportable de ciudad en términos de accesibilidad, inclusión y sostenibilidad exportable al resto del mundo», según reconoce el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque. Ante la candidatura de Málaga para acoger la Exposición Internacional ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’, y el Grupo Social ONCE quiere hacer valer la estrategia impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para subrayar el potencial de Málaga como un referente de primer nivel en términos de sostenibilidad.

El marco de colaboración estrecha que el Grupo Social ONCE mantiene con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en materia de Metro y transporte público, para derribar las barreras que entorpecen la movilidad de las personas con discapacidad, o los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Málaga en distintos ámbitos convierten a la capital de la Costa del Sol en "un ejemplo a seguir" para apostar por un desarrollo sostenible e inclusivo. A juicio de José Miguel Luque, «Málaga tiene mucho que decir al mundo en la puesta en marcha de una ciudad para todos» y su candidatura para acoger una exposición internacional en ese ámbito supone «una oportunidad histórica para compartir ese modelo de ciudad del que nos sentimos tan orgullosos, un modelo de ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible». Con más de 71.000 trabajadores en España, el Grupo Social ONCE es hoy el primer empleador mundial de personas con discapacidad y el cuarto empleador mundial de personas con o sin discapacidad. «Un modelo social, único en el mundo, basado además en el máximo compromiso hacia la sostenibilidad, desde la perspectiva social, medioambiental y de buen gobierno», matiza el director de la ONCE en Málaga. El Grupo Social ONCE, consciente de la necesidad de conseguir un futuro sostenible, sin dejar a nadie atrás, y de que, para ello, la hoja de ruta marcada por la Agenda 2030 es un factor muy importante, ha asumido como prioridad el compromiso de impulsar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). En este sentido, el Grupo Social ONCE centra sus esfuerzos especialmente en aquellos que se refieren a salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, y la defensa de las ciudades y comunidades sostenibles. Además de llevar esos objetivos al cupón de la ONCE, como muestra visible de su compromiso, ha puesto en marcha un ambicioso programa de acciones dirigidas a fomentar un estilo de vida saludable, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. «Si la ciudad de Málaga consigue su sueño, como creemos que va a ser -concluye José Miguel Luque-, el Grupo Social ONCE estará con Málaga para compartir juntos el orgullo de una Málaga sostenible e inclusiva, un gran espejo donde el mundo podrá mirarse».