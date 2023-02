Málaga se afianza como destino halal. Por ello, el Ayuntamiento de Málaga ha creado la primera guía halal, bautizada como la Halal Travel Guide.

El objetivo de la ciudad es abrirse a otro perfil de turista y "seducir a un turismo con mucho potencial, que se siente atraído por el legado que la cultura islámica dejó en Andalucía en general y en Málaga en particular".

Esta guía, cuyo lema es 'Indulge in the Jewel of Spain' ('Deléitate con la Joya de España'), presenta a los potenciales viajeros las múltiples posibilidades de Málaga como destino halal: museos, monumentos, gastronomía, opciones de alojamiento, zonas comerciales, atracciones turísticas y espacios de culto, entre otros aspectos.

Una guía que fue presentada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal de Turismo, Jacobo Florido en el Fitur.

Y que está editada con la colaboración de la Halal Trip, uno de los principales operadores de este segmento turístico, que tiene sede central en Singapur y publica así su primera guía para un destino español.

Con la Halal Travel Guide se busca llegar a mercados remotos como Asia y Oriente Medio, en los que ya se viene trabajando de la mano de alianzas como Andalusian Soul.

La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes considera esta acción como "una propuesta interesante", ya que podrá visualizar algunos aspectos importantes de la cultura musulmana que ha desarrollado Málaga así como el legado histórico común.

"También supone una manera de visualizar la gran oferta muslim-friendly que ofrece Málaga, la cual va desde la gastronomía y lugares de alojamiento hasta experiencias y museos. Por otro lado, somos conscientes de que supone un factor considerable en el mercado turístico que está funcionando satisfactoriamente en otros países", afirma Ahmed Khalifa, presidente de la asociación.

Cómo funciona esta guía

Esta guía de carácter digital podrá descargarse en la web del operador Halal Trip, así como podrán enviarlo a sus clientes recurrentes.

La guía, además de las posibilidades para este perfil turístico, incluye una propuesta para conocer la ciudad en cinco días, para fomentar una estancia prolongada en la ciudad, especialmente indicado para los mercados de larga distancia.

La Halal Travel Guide, disponible en inglés, cuenta con 16 páginas a todo color, con fotografías de los principales hitos de Málaga e infografías para facilitar la orientación y la realización de rutas a lo largo de la ciudad.