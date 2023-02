En la mañana de este jueves ha comenzado la VII Marcha Integral 'La Desbandá', cuya edición está dedicada especialmente a las mujeres. La travesía Málaga-Almería, que comprende 260 kilómetros, se ha iniciado en la calle Alcazabilla.

El evento ha sido organizado e inaugurado por la Asociación Socio Cultural (ASC) 'La Desbandá', y se han presentado al acto la directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, Toni Morillas, el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero y supervivientes del bombardeo.

Una marea de personas acompañó a los ponentes en las inmediaciones del Teatro Romano, en lo que el director de la ASC 'La Desbandá', Rafa Morales, describe como una edición "en la que las personas inscritas se han duplicado" respecto al año anterior.

"Nuestro propósito es dar visibilidad al mayor genocidio cometido en este país. Es una asignatura pendiente que los jóvenes conozcan este suceso", afirmó Morales.

Carretera de la muerte

La marcha, que comprende 260 kilómetros y está divida en 10 etapas, es un homenaje a los bombardeos ocurridos en la provincia de Málaga en 1937, durante la Guerra Civil Española. Personas de todas las edades tuvieron que recorrer este tramo para huir de la agresión del bando franquista.

Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, aseguró que, además, las mujeres tuvieron una situación aún más difícil: "Esta marcha tiene nombre de mujer y lo tiene precisamente por el doble velo del silencio: por ser antifascistas y por ser mujeres".

En una crítica al gobierno andaluz, el integrante de IU, Toni Valero, afirmó que parece que el Partido Popular "no termina de sumarse" a la cultura democrática de Andalucía. "La convivencia en España debe asentarse sobre la verdad, la justicia y la reparación", esgrimió.

"No recuerdo mucho. Mi madre me llevó con seis meses en sus brazos", afirma un superviviente del bombardeo, Manuel Triano. "No éramos extranjeros, bombardearon a españoles", añadió. A él se le sumaron dos mujeres supervivientes más, quienes recorrerán parte del trazado en coche.

El formato de la marcha será de una caminata de 20 kilómetros de media por las mañanas, con actos por las tardes en las poblaciones en las que se pernocta. La travesía finalizará en el parque Memorial de Mauthausen en Almería.