Noelia Losada, dispuesta a pedir otro estudio de Carlos Haya que no genere «dudas»

Ante las críticas que ha recibido el informe sobre la figura de Carlos de Haya encargado por el Ayuntamiento de Málaga, la concejala de Cultura, Noelia Losada, deja la puerta abierta a encargar un nuevo estudio sobre el aviador franquista que no genere «dudas».

«Si hay la más mínima sospecha de que se ha pedido un informe a dedo, ad hoc, o se pone en tela de juicio la experiencia investigadora de este hombre o que no tenga título de catedrático, no tengo el más mínimo problema en encargar otro informe», explica Losada a este periódico, que aclara que estas investigaciones y sus conclusiones no son determinantes en la decisión de cambiar el nombre de la avenida Carlos de Haya por Camino de Antequera, para lo que, asegura, prefiere esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo.

«Yo no voy a dar un paso hasta que yo tenga la seguridad de que si le quito el nombre a la calle, después no me lo van a tumbar los tribunales. Pero lo que no voy a hacer es estar encargando informes hasta que alguno tenga las conclusiones a gusto de la oposición, siempre será a personas independientes y asépticas», añade la edil de Cultura. «Si hay dudas buscará otro especialista que no las genere».

Es la respuesta de la edil responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Málaga después de que el catedrático de Historia Contemporánea de la UMA, Manuel Morales Muñoz, y miembro de la Comisión de Memoria Democrática, pusiera en duda la «idoneidad» del autor escogido para la investigación sobre el piloto franquista, así como la propia elaboración del estudio, al considerar que «está adornado con meras conjeturas o elucubraciones».

Críticas

A las críticas de Morales Muñoz se sumó ayer la de los investigadores Maribel Brenes y Andrés Fernández quienes, como publicó este periódico, denuncian que el estudio del ayuntamiento «tergiversa» y «malinterpreta» su trabajo sobre la toma de Málaga y la Desbandá de 1937 en su libro «1937. Éxodo Málaga Almería. Nuevas fuentes de investigación», en el que defienden que Carlos de Haya diseñó el bombardeo de la carretera de Almería.

«Pese a las evidencias de que fue quien diseñó con todo detalle el corte de la carretera que transcurre entre Málaga y Almería, concretando dónde se debería hacer el corte y los efectos que tal acción tendría, en ningún momento afirmamos que él llevara a cabo el bombardeo, pero sí el referido diseño indicando cómo debía hacerse para, según su parecer, ‘ser el Corte Aeronáutico más eficaz’», recalcan los investigadores, al tiempo que subrayan que en su trabajo no sacan conclusiones sino que se limitan a exponer el «hecho documentado». ««No consentimos que se nos atribuyan afirmaciones que no hemos realizado», concluyen.