La fuga de profesionales enfermeros se frena en Málaga en los últimos siete años

Las condiciones laborales y económicas de la enfermería malagueña continúan provocando que algunos profesionales emigren fuera de Málaga para ejercer su profesión. La fuga de enfermeros y enfermeras es una realidad consolidada que parece no tener solución si no se revierte del todo la situación. Sin embargo, en los últimos siete años, el dato de trabajadores que abandonaron la provincia ha descendido considerablemente.

Durante el pasado año, más de una veintena de trabajadores solicitaron al Colegio Oficial de Enfermería de Málaga un traslado de expediente al extranjero, de los cuales ninguno ha regresado. Comparado con los años más cruentos de la pandemia, en los que el número de traslados se redujo drásticamente -12 en 2020 y 7 en 2021-, el dato actual refleja un ligero aumento. Sin embargo, lo cierto es que esta cifra es mucho más baja que en años anteriores.

En 2015, casi 200 profesionales enfermeros emigraron para trabajar en otros países. Desde entonces, el dato ha ido descendiendo de forma paulatina pero constante. Pese a lo favorable de esta tendencia, el total de traslados llevados a cabo en los últimos cinco años asciende a 412, un dato que continúa preocupando al Colegio de Enfermería.

«Desgraciadamente, ni en el ámbito público ni en el privado se tiene en cuenta la calidad de los profesionales de la enfermería y, por lo tanto, no tienen un reconocimiento, ya no solo económico, sino de conciliación familiar y estabilidad. Mientras, el resto de países europeos sí tienen en cuenta todo esto», argumenta el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco.

La estabilidad y la remuneración salarial que ofrecen algunos países de la Unión Europea atrae la atención de estos profesionales, que ven como en su ciudad no tienen las mismas oportunidades. «Acabé la carrera en 2019 y por entonces era muy difícil encontrar trabajo en España, más allá de verano y Navidad. Fue entonces cuando decidí irme a trabajar a Holanda. A los seis meses de empezar a trabajar en el hospital me hicieron fija, que eso en España es impensable», explica Maribel, una enfermera malagueña que lleva más de tres años trabajando fuera.

Trabajos más «reconocidos y con más futuro», eso es lo que ofertan los países extranjeros para captar a los enfermeros malagueños y andaluces: «Tenemos una gran calidad en la formación de los profesionales de enfermería y el resto de países europeos, que tienen la necesidad de contratar profesionales tan bien formados, pues optan por ofertas de trabajo muy golosas», explica José Miguel Carrasco.

Y lo cierto es que sí. Estos países ofrecen todo tipo de facilidades para hacer mucho más sencillo el traslado de estos trabajadores. Lo más importante, el idioma y la vivienda. «La empresa con la que estuve gestionando todo mi traslado me ofreció un curso de holandés de tres meses, me pagó el B1 y me buscó el trabajo y la casa», confiesa Maribel.

Además de todo ello, las condiciones laborales son del todo diferentes, cuenta: «Yo escogí en qué planta quería trabajar y las horas. Aquí, en una mañana la enfermera tiene como máximo 5 pacientes. Y a nivel salarial, cada año que cumples en una empresa te suben el sueldo. Como hay mucha falta de enfermeros, lo que hacen es tener al trabajador muy contento y darle muchas facilidades».

Cambios en ambos sectores

Un nivel económico superior, estabilidad en el tiempo, conciliación familiar y ayudas a la hora de adquirir una vivienda, «todo esto hace muy apetecible una oferta fuera», incide el presidente del Colegio de Enfermería. Por ello, José Miguel Carrasco defiende la necesidad de un cambio, «no solo en el sector público sino también en el privado. Si queremos una atención de calidad tendremos que apostar por ello y esto supone una inversión».

En este sentido, Carrasco critica también las dificultades a las que tienen que hacer frente estos profesionales a la hora de acceder a un puesto de trabajo: «Después de tantos años con la misma situación no hemos hecho prácticamente nada por revertir esta situación. Además estamos viendo como las ofertas de empleo público se están haciendo como se están haciendo, creando una disrupción en la estabilidad de los profesionales y una falta de conciliación familiar».

Asimismo, continúa, «los salarios son los que son y se ha hecho muy poquito por hacerlos más competitivos. Y el ámbito privado es mucho menos competitivo todavía. Da pena ver como estamos abogando porque vuelvan estos profesionales pero no le estamos ofreciendo nada. Me parece que estamos todavía muy alejados de Europa». Si queremos una calidad sanitaria, advierte, «tenemos que apostar por una inversión y, por supuesto, por una mejora en la gestión, en los recursos y en la distribución de los profesionales».

Reino Unido pierde fuerza

Alemania y Holanda son ahora dos de los destinos más demandados, pues el Brexit y la inflación han desbancado a Reino Unido como el destino por referencia de los traslados de enfermeros y enfermeras. Muchos profesionales se han visto obligados a abandonar el país británico por las dificultades que han encontrado en los últimos años.

«Me fui dos años y acabé estando casi cinco. Echo mucho de menos el trabajo allí porque tiene otra perspectiva. En Málaga ahora mismo lo que tengo es un contrato de seis meses, sujeto a cambios», explica John, enfermero malagueño que tuvo que volver de Reino Unido. Ahora, lamenta, «con el Brexit no es competitivo vivir allí».

Aunque reconoce que «la conciliación allí es muy buena y las condiciones te dan más estabilidad y económicamente puedes estar mas tranquilo», John -como otros muchos enfermeros- descarta Reino Unido como una futura opción si en algún momento volviese a plantearse ejercer fuera de España.