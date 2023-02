La compañía Meliá Hotels International proyecta un hotel de 5 estrellas de la marca ME by Meliá en el Centro Histórico de Málaga que prevé abrir a finales de 2024 y tendrá 128 habitaciones. El establecimiento hotelero se situará, en concreto, en la calle Victoria, en el solar que antes ocupaba el cine Andalucía y que fue adquirido por una empresa vinculada al ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

La compañía informa en su web que, con esta operación, "sigue fortaleciendo su porfolio de lujo, que crecerá más de un 40 por ciento en los próximos tres años". El hotel en Málaga estará ubicado junto a la plaza de la Merced, "con vistas al mar y al conjunto monumental de la Alcazaba". Una empresa vinculada a la familia de Piqué compra el solar del cine Andalucía A su alrededor se encuentra el Teatro Romano, el Museo Picasso o el Museo de Málaga, una ubicación en pleno contacto con el área cultural y gastronómica, que, según ha indicado la empresa en un comunicado, "es el escenario ideal para la marca ME by Meliá, que se inspira en la escena europea más contemporánea e innovadora". Con esta propuesta Meliá llevará a la capital malagueña una de sus marcas -indica la cadena- "con mejor reconocimiento en el segmento de lujo, que combina arquitectura, diseño, arte y gastronomía para proporcionar a sus huéspedes una experiencia auténtica conectada con la esencia del destino". #MeliaHotelsInternational proyecta un #hotel 5 estrellas de la marca #MEbyMelia en el centro de #Málaga, que espera abrir a finales de 2024 y convertirse en un referente de modernidad y lujo de vanguardia en la capital malagueña.#Melia #LuxuryLifestyle https://t.co/vp3hA3mqU1 pic.twitter.com/g5lI095WaI — Meliá Hotels International (@MeliaHotelsInt) 6 de febrero de 2023 El diseño conceptual del hotel se inspira en otro hotel de la marca, el ME Milán, considerado "un referente de lujo urbano en Italia". La fachada del edificio se abrirá con numerosas ventanas y combinando el color blanco con la piedra caliza de Málaga y en la planta baja estará ubicado el restaurante principal y un gran salón de recepción. En la primera planta, el hotel contará con un centro de convenciones y un gimnasio, mientras que en las cuatro siguientes se distribuyen las habitaciones. En el ático se ubicará una gran piscina infinita exterior climatizada con solárium, bar y un restaurante, espacios serán el epicentro de la vida social y de la agenda cultural del hotel, lo que recoge la naturaleza de la marca ME by Meliá: "un reflejo de las últimas tendencias y creaciones artísticas de la escena local". Una vez concluidas las prospecciones arqueológicas que se llevan a cabo en el terreno, la construcción del hotel podría comenzar en marzo.