El grupo municipal socialista presentará una nueva moción en la comisión de Cultura para pedir al Ayuntamiento de Málaga la retirada de nombres de militares franquistas en cumplimiento, "de una vez por todas", de la Ley de Memoria Democrática, de reciente aprobación en España.

Tras una reunión con Maribel Brenes y Rafael Molina, reconocida historiadora y representante del colectivo memorialista Contra el Silencio y el Olvido de Málaga respectivamente, las ediles socialistas Lorena Doña y Mari Carmen Sánchez han defendido que "no hay excusas para que el Ayuntamiento dé cumplimiento a la ley" y que "los nombres de García Morato y Carlos Haya deben desaparecer de nuestro callejero, donde todavía se les rinden honores".

Las socialistas han recordado que el pasado mes de diciembre los grupos de PP y Ciudadanos rechazaron una moción del PSOE para blindar el nombre de Carlos Haya en una avenida de Málaga y en una rotonda junto al Hospital Regional Universitario. Alegaron "que se debe pronunciar el Tribunal Supremo sobre la revocación de calles con nominación del alzamiento antidemocrático en la ciudad de Madrid", ha explicado Lorena Doña, quien señala que hace escasos días se posicionaba a favor de la retirada el propio Gobierno central.

"Se le ha exigido al Ayuntamiento de Málaga la retirada del nombre de Carlos Haya en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Lo ha hecho el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien defiende que la ley es taxativa", ha aseverado Doña.

La responsable del PSOE en la comisión de calles ha recordado que "el área de Cultura que dirige la portavoz de Ciudadanos pidió un informe con el comodín de la llamada a un investigador cuyo informe se ha puesto en tela de juicio". Para Doña esto es "un blanqueo de Carlos Haya, aviador franquistas, por el reconocimiento de sus méritos deportivos y que asegura que no participó en el bombardeo de la población malagueño durante la Desbandá pese a que fue uno de sus probados ingenieros y planificadores, concretamente en el corte de carreteras en Málaga el día del bombardeo de la población malagueña en febrero de 1937".

Por tanto, el informe, solicitado por Cultura a la Universidad de Málaga de "forma atípica, a través de una llamada de teléfono, sustenta los reparos de la edil de Ciudadanos por cambiar el nombre a la avenida, que desde sus orígenes se ha denominado como Camino de Antequera", ha apuntado la edil, recalcando que "los socialistas queremos volver a su denominación original".

Para la concejala socialista Mari Carmen Sánchez "no sólo se expone el Ayuntamiento al riesgo de ser sancionado por incumplir la Ley de Memoria Democrática", legislación aprobada el pasado mes de octubre y que sustituye a la de 2007. "Es que hay que saldar una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada. Los socialistas nos sentimos orgullosos de su causa, de su compromiso, y de su serenidad para afrontar la muerte, pero también rabia y dolor por su injusto destino, y por su última condena, la del olvido. Por todo ello se les debía esta ley", ha espetado.

Además, ha recordado que en julio de 2018 se aprobó, "esta vez con el apoyo de Ciudadanos, la eliminación de referencias a la dictadura que vestían nuestras calles con honores". Unas referencias que "todavía están muy vivas en nuestro callejero". Asimismo, Sánchez ha señalado que "el aviador franquista García Morato también debe dejar de dar nombre a la entrada de nuestro aeropuerto, porque rinde honores a vestigios de un pasado oscuro que acabó con la vida de centenares de miles de personas en nuestra provincia, decenas de miles en nuestra ciudad. Hay que reparar la dignidad de las familias y tratando con justicia a los represaliados y hacerlo cuanto antes".

La verdad, en documentos

La historiadora Maribel Brenes, coautora del libro libro '1937. Éxodo Málaga Almería. Nuevas fuentes de investigación' junto al forense Andrés Fernández, defiende en sus páginas que "lo afirmado en el informe encargado por el área de Cultura al historiador Israel David Medina es un blanqueo del aviador militar Carlos Haya. Se ensalza su figura. En ese punto no tenemos nada que decir, pero rechazamos que se afirme que nosotros mantenemos que Carlos Haya estuvo presente durante el bombardeo en La Desbandá".

El escrito continúa afirmando que "tenemos documentación real que acredita que el aviador ideó el corte de carreteras un mes antes del bombardeo y que se lo pasó al general del Aire que dio la orden del bombardeo a Operaciones, luego no vamos a permitir que se tergiverse nuestros estudios e investigaciones".

La historiadora ha agregado que el informe para el corte de carreteras en Málaga "lo hace Carlos Haya el 9 de enero, un mes antes del bombardeo de la población, luego él no tenía información de que su mujer se encontraba entre los malagueños que huían hacia Almería. Lo diseñó con su puño y letra, firmado por él. Pero eso no significa que participara en el bombardeo. El informe de Cultura afirma que nosotros defendemos que Carlos Haya participó personalmente en el bombardeo y eso no es cierto. Nosotros hemos demostrado que Carlos Haya planificó el corte de carreteras", ha zanjado Brenes.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y la Recuperación de la Memoria, Rafael Molina, ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "que se acate la Ley de Memoria Democrática y desaparezcan de un a vez los nombres de militares franquistas del callejero de la ciudad, como el de Carlos Haya y García Morato".

Para Molina, "la ley aprobada en octubre del año pasado lo deja todo muy claro. Carlos Haya podría tener un historial magnífico como aviador, pero tomó parte en una sublevación militar. Apoyó la rebelión y por eso no se merece tener los honores que le rinde la ciudad de Málaga con su nombre en esta avenida", ha concluido.