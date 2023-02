Tres menores, a la espera del DNI español

«Miro el móvil 10, 15 veces al día pero siempre dice lo mismo: en trámite», cuenta Sara, una marroquí, traductora jurada en Málaga, que sufrió maltrato extremo de su primer marido, un marroquí con quien tuvo tres hijos que hoy tienen 11,14 y 17 años; los tres han nacido y se han criado en España y en la actualidad estudian en los Maristas y en las Adoratrices.

Desde 2020, cuando se casó con el dirigente vecinal malagueño Curro López, el matrimonio espera que sus tres hijos, de los que Sara tiene la custodia exclusiva, obtengan la nacionalidad española.

La pareja vuelve a La Opinión después de que contaran su caso en abril de 2022. Diez meses más tarde siguen sin la ansiada nacionalidad española para sus hijos.

«No entiendo cómo a un niño que va a cumplir 18 años, que ha nacido y se ha criado aquí, que está arraigado en España, el Gobierno no le da la nacionalidad de oficio; en su lugar nos ponen miles de trabas», se queja Curro López.

Como explica, para obtener la nacionalidad española, los menores han tenido antes que conseguir la marroquí. Sin embargo, sólo dos de ellos han podido visitar Marruecos una sola vez, hace 13 años, para conocer a sus abuelos maternos.

«Mi marido me denunció en Marruecos, donde no se reconoce la sentencia española de la custodia exclusiva para mí», cuenta Sara, que detalla que no ha vuelto a viajar con sus hijos a su país natal por temor a que las autoridades marroquíes los retengan, por eso es tan importante que consigan la nacionalidad española.

«Mis padres ven a sus nietos por videoconferencia, a uno de ellos no lo conocen y dicen que no se quieren morir sin verlos», explica Sara. Sus hijos, destaca, tampoco conocen a sus primos hermanos.

La situación de los niños, señala Curro, también trae complicaciones en el deporte pues al mayor de 17 años le han denegado la ficha en dos clubes de Málaga. «Dicen que no puede jugar porque tiene NIE, alguien que sólo quiere hacer deporte como un niño normal», lamenta.

Respuesta de Justicia

Un portavoz del Gobierno central detalló a este diario que en el Ministerio de Justicia no consta, en el expediente de la nacionalización de los menores,«ningún dato relativo a que (la madre) sea mujer maltratada y por lo tanto no hay ningún plazo distinto al habitual». En este caso, señala, se le requirió a la madre documentación adicional que aportó en agosto de 2022 «y en estos momentos el procedimiento está en fase de revisión de toda la nueva documentación aportada para resolver», informa el portavoz.

Por su parte fuentes de la delegación provincial de Málaga de la Federación Andaluza de Fútbol explicaron a La Opinión que para los casos de fichas de extranjeros, en este caso Marruecos y a través de la Federación Española de Fútbol tiene que dar el visto bueno para que el menor con nacionalidad marroquí pueda jugar en España.