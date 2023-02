El alcalde de Málaga y candidato a la reelección por el PP, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que no está "en temas de lista ahora mismo; estamos en tema de trabajo del día a día" y ha incidido en que "ya llegará el momento de la lista".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas en rueda de prensa junto la portavoz del PP de Málaga y coordinadora del Comité de Campaña en la capital, Elisa Pérez de Siles, para informar sobre una campaña informativa de cara al 28M.

"No estoy en temas de lista ahora mismo, estamos en tema de trabajo del día a día, que es a lo que dedico el noventa y tantos por ciento de mi tiempo y un poco de espacio de tiempo en esto que me parece necesario cuando estamos en una democracia, que es abrirse a esa participación ciudadana en lo que es el programa electoral", ha explicado De la Torre, que ha vuelto a reiterar que el momento de conocer los integrantes de la lista "ya llegará".

Por otro lado, cuestionado por una valoración de los datos de la última encuesta conocida, que le daban mayoría absoluta, De la Torre ha incidido en que "las encuestas que valen son las de las elecciones, al final, el día electoral".

"Siempre es satisfactorio saber que a nivel de la encuesta hay una buena opinión, un buen respaldo, no solamente que diga o no mayoría absoluta, sino las opiniones vertidas respecto a valoración de satisfacción de la gestión, de estar en la ciudad", ha destacado, al tiempo que ha valorado que "la imagen que el ciudadano tiene de la ciudad, que se parece bastante a la imagen que tienen los de fuera, respecto a la ciudad, que es bastante o muy buena. Eso es satisfactorio", ha apostillado.

No obstante, ha agregado que "lo importante" es el día de las elecciones, "por lo tanto, no hay que dar ningún mensaje, no lo doy, de que está todo hecho, ni mucho menos, hay que seguir trabajando en la labor de gobierno, que esa es la mejor campaña, hacer las cosas muy bien lo mejor posible en todo".

"Y luego --ha proseguido-- explicar lo mejor posible el programa, que queremos ahora que se enriquezca con las aportaciones de los ciudadanos".

Pacto con Cs

Por otro lado, sobre si echa de menos gobernar con mayoría absoluta, De la Torre ha valorado que en este mandato, que mantiene un pacto con Cs, "hemos tenido estabilidad, hemos conseguido estabilidad, que es muy importante, hemos ido aprobando los presupuestos".

Así, ha dicho que él no hace "distingo" si gobierna en mayoría o minoría, pero ha aclarado que "si estuviéramos muy cerca de las elecciones, diría que buscaremos la mayoría más amplia posible, que eso es lo que es bueno tener, más que nada, por lo que te da de fuerza, de respaldo, ante cualquier diálogo institucional a nivel regional, nacional, etcétera...".

"No es lo mismo un gobierno que esté respaldado por una opinión muy favorable, que no esté tan respaldado", ha abundado. "También --ha continuado-- garantiza una estabilidad grande, pero la estabilidad también la hemos conseguido en estos años. Evidentemente el ideal es tener la mayoría más amplia posible, es natural que se diga en esos términos".