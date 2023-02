Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación ultima los detalles para la celebración de su duodécima edición los días 15,16 y 17 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con un programa que incluye la implicación de más de 500 empresas, entidades e instituciones tractoras del I+D+i a nivel internacional, así como más de 400 expertos que expondrán contenidos de máximo interés para el sector en torno a más de 80 paneles temáticos.

Así lo han adelantado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo; el presidente I+D+i de CRUE Universidades Españolas, Julián Garde y el presidente del Comité Organizador del evento, Felipe Romera.

De la Torre ha señalado que la importancia del foro como emblema de la Málaga tecnológica y ha apuntado los avances en la internacionalización del evento, con la participación de dos países invitados líderes internacionales en innovación, como son Finlandia y Suecia.

Han precisado que ambos países cuentan con un estand conjunto que acoge a 16 empresas y entidades nórdicas que tendrán la oportunidad de compartir casos de éxito y establecer sinergias con el resto del ecosistema internacional I+D+i presente en el encuentro. Además, Transfiere cuenta con 39 países representados en torno a empresas, entidades y profesionales que participan este año en el foro.

También De la Torre ha destacado que la contratación de agendas de Networking se ha duplicado respecto al año pasado, lo que confirma la consolidación de Transfiere como vehículo para generar negocio.

Por su parte, Gómez Villamandos ha explicado la participación de la Junta en Transfiere, que se articula a través del espacio Andalucía Knowledge, que pondrá el foco en los instrumentos de transferencia del conocimiento en la región a través de oportunidades de colaboración con los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y las empresas. El programa incluye paneles en torno a la economía azul, el sector aeroespacial o la compra pública de innovación.

Por su parte, Riesgo ha adelantado algunas temáticas impulsadas por el Ministerio de Ciencia e innovación en Transfiere como la presentación del programa DINA, así como del Plan de Transferencia y Colaboración del Micinn. Así, desde el Gobierno se expondrán en el foro casos de éxito de innovación, el impacto social y económico de los Centros Tecnológicos o las oportunidades de financiación en proyectos de salud de vanguardia.

Asimismo, Garde ha desgranado la importante presencia académica en Transfiere, que contará con la participación de más de 60 entidades vinculadas al ámbito académico con una amplia representación de universidades y grupos de investigación. Este año se incorporan además ocho institutos universitarios impulsados por la Universidad de Málaga (UMA) y se presentarán además casos de éxito de grupos investigadores de Universidades españolas. La entidad presentará además el informe de indicadores de I+D+i de CRUE en el marco del encuentro y celebrará la Jornadas Técnicas RedOTRI.

Por su parte, Romera ha presentado el programa de esta edición de Transfiere que foro abordará temáticas de máxima actualidad como el desarrollo del hidrógeno verde, o las oportunidades en torno a los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica, PERTE. El encuentro permitirá además conocer alternativas de financiación orientadas a la creación de empresas de base tecnológica a través de casos prácticos de éxito a nivel nacional, resultado de las convocatorias de Neotec.

La convocatoria 2023 volverá a ser un espacio para la colaboración entre los distintos territorios a nivel nacional a través de las políticas de innovación que impulsan 9 regiones españolas como la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Asturias, la Junta de Andalucía, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Junta de Extremadura, la Región de Canarias y la Xunta de Galicia, además de la participación de Instituciò CERCA que representa a los Centros de Investigación de Cataluña.

De igual modo, Transfiere 2023 impulsará la vertebración del sector a nivel nacional, permitiendo a las comunidades autónomas compartir espacio y experiencias con otros agentes del ecosistema de innovación español.

En su compromiso por la promoción de empresas y proyectos emergentes, así como de conectar investigación y empresa, Transfiere 2023 acogerá este año a más de 70 startups + spin offs que tendrán la oportunidad de encontrarse con fondos de inversión internacionales. Acorde con esta estrategia, el encuentro ha impulsado la cuarta convocatoria de su Call for Startups. Se trata de una iniciativa patrocinada por CaixaBank Dayone y coordinada por la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN) que este año ha recibido 55 candidaturas, el doble que en su edición anterior.

Durante el encuentro diez startups finalistas con proyectos en materia de deep tech tendrán la oportunidad de aumentar su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales expertos en el sector, facilitando así el acceso a la financiación de proyectos innovadores que se encuentran en una etapa temprana de desarrollo.

En este punto, han destacado que la zona expositiva de Transfiere contará con que más de 190 entidades, empresas y administraciones públicas, que mostrarán sus productos, servicios y proyectos innovadores. El foro estrena además en espacio Research Center en el que participarán más de 40 prototipos procedentes de grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas públicas.

El evento continúa igualmente con su apoyo a la divulgación científica con la convocatoria del VIII Premio de Periodismo 'Foro Transfiere', en el que se reconocerán las mejores aportaciones del ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Los galardones suman este año la figura del 'Premio del Público', una iniciativa dirigida a los profesionales del periodismo científico con el objetivo de visibilizar su trabajo e impacto en la sociedad. Este año se han recibido 43 trabajos de comunicación.

Además, la VI Jornada de Comunicación Científica Foro Transfiere: comunicar la ciencia, la tecnología y la innovación reunirá a periodistas especializados en el ámbito científico e investigador para ofrecer a los asistentes pautas, herramientas y claves que les permitan trabajar en una comunicación más eficiente de sus iniciativas y proyectos.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Fycma asume la dirección ejecutiva del Foro. Actúan como Silver Partners Best in Gran Canarias, Comunidad de Madrid, CTA, con el proyecto Intecmed que lidera junto con la Cámara de Comercio de Sevilla, Diputación de Málaga, Emasa, Enisa, Institució CERCA, Limasam, Open for Business y la UMA.

Dinamizan el encuentro la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación --Ministerio de Ciencia e Innovación--, la Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC, CRUE Universidades Españolas, la Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Enisa, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Oficina Española de Patentes y Marcas --Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-- y Málaga TechPark.

La participación de Finlandia y Suecia se ha organizado en colaboración con la Embajada de Finlandia, la Embajada de Suecia, Business Finland, Business Sweden y la Cámara de Comercio Hispano-Sueca.