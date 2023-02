Málaga contará a principios del año que viene con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El proyecto de implantación de estas áreas con restricción de entrada al tráfico rodado es una exigencia que recoge la Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes y que tiene que implantarse a lo largo de este año en ciudades como Málaga. El Ayuntamiento de Málaga asegura que trabaja para que, a partir del 1 de enero de 2024, esté activa la ZBE del Centro de Málaga. El concejal de Movilidad, José del Río ha pedido "tranquilidad" a los malagueños y afirma que están trabajando en ello.

El edil ha explicado que se están colocando sensores en toda la zona del Centro y del Soho que van a funcionar para analizar el tráfico que entra en la zona. "Esto no significa que no puedan entrar al Centro, sino que los coches no podrán estar dando vueltas creando contaminación. Si tienen una plaza privada de aparcamiento o quieren acceder a un aparcamiento público podrán entrar. Lo que queremos evitar son los rodeos", ha afirmado del Río.

¿Qué son y a qué afectan las ZBE?

En concreto, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga abarcará un área de 473 hectáreas en el Centro y sus alrededores, tal y como viene definido en el Plan del Clima (Alicia) y en el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS).

Para ello, se desplegará un sistema inteligente de reconocimiento de matrícula que controlará el acceso del tráfico rodado a través de 97 puntos en el Centro de Málaga.

El concejal de Movilidad, José del Río, señala que esos 97 puntos de control -conectados con el centro de control a través de la red de fibra óptica- se sumarán a la red de cámaras de videovigilancia instaladas en el Centro.

Municipalización de Smassa

"Llevamos casi año y medio trabajando en este proyecto. No es nada nuevo. No nos lo hemos inventado para tapar nada", ha asegurado José del Río en referencia a la causa abierta por el supuesto caso de acoso laboral e irregularidades en la construcción del aparcamiento de Pío Baroja. Tras el anuncio de que Smassa pasará a ser totalmente pública, hecho la pasada semana, la oposición municipal ha pedido la comparecencia del concejal. Ante esto, del Río ha insistido en que la municipalización facilita la ejecución del plan de aparcamiento de la ciudad de Málaga. "Tiene más beneficios hacerla pública".