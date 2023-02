La psicooncología, una pieza fundamental en el tratamiento de los pacientes con cáncer

Miedo, ansiedad, tristeza, soledad, preocupación, indefensión, culpabilidad... Estas son algunas de las emociones que surgen tras un diagnóstico de cáncer. Ayudar al paciente, y a sus familiares, a que aprendan a identificar, comprender y gestionar todas ellas, así como darles las estrategias de afrontamiento eficaces para su proceso es el objetivo terapéutico que persigue la psicooncología.

«El miedo no se quita nunca en esta enfermedad, hay que aprender a vivir con él. Yo he tenido muchísima ayuda con mi psicooncóloga, porque desde que ingresé en el hospital le he contado todos mis miedos y ella me iba dando pautas. Me dio bastantes recursos para trabajarlos, esta es una parte muy importante del tratamiento», asegura Delia.

A esta malagueña le diagnosticaron cáncer de ovario en un estadio muy avanzado. Tras varios meses peregrinando en busca de un diagnóstico, finalmente recibió la noticia: «En marzo de 2020 fui a Carlos Haya por un dolor muy fuerte en el abdomen. Primero me dijeron que podría ser algún dolor residual de una operación anterior, después que si una infección de orina... El 17 de septiembre de ese mismo año empecé con fiebre y a los cuatro días, cuando volví a urgencias, me trasladaron al Materno y me ingresaron», recuerda.

Cuando Delia leyó el informe en el que por primera vez aparecía la palabra cáncer, reconoce que no supo reaccionar. Un tumor en un ovario se había extendido por toda la barriga, creando pequeños implantes en el hígado o el estómago. «Me quedé en shock. Me ingresaron y al día siguiente empezaron a venir los médicos y a hacerme más pruebas. Me dijeron que íbamos a empezar con quimioterapia y, si todo iba bien, en la cuarta sesión me operarían para quitar todo lo que pudieran. Ahí todavía no era consciente de lo que tenía. Elena, mi psicooncóloga, vino a verme a los pocos días de estar ingresada».

Desde su diagnóstico, Elena no ha soltado la mano de Delia en ningún momento del proceso. Un acompañamiento continúo para aliviar toda la carga emocional que acarrea un diagnóstico oncológico, eso es la psicooncología. Elena Jiménez es la psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

«Un diagnóstico oncológico produce un alto impacto emocional, tanto para el paciente como para los familiares. Para el paciente implica un parón brusco y radical en sus vidas. La mayoría tienen que dejar de trabajar, no pueden desempeñar actividades cotidianas, de ocio... El tratamiento también tiene unos efectos secundarios que pueden limitar al paciente y todo esto afecta tanto a nivel físico como emocional», explica Elena.

En este punto, la psicooncología cobra un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Desde el diagnóstico, pasando por las primeras sesiones de quimioterapia o el fin del tratamiento, esta rama de la psicología es una pieza clave. «Tienes miedo, porque no sabes cómo vas a reaccionar a la quimio. Después empiezas a ver que se te cae el pelo, lo ves en la almohada en el sofá... Yo me compré pelucas y varios pañuelos pero cuando me vi sin pelo por primera vez, eso fue muy fuerte, se me saltaron las lágrimas», relata Delia.

También, «cuando acabé el tratamiento me sentía desprotegida. Lo mío puede volver en cualquier momento, el miedo no se te quita nunca con esta enfermedad. La psicooncología es una ayuda bastante grande. Yo le contaba mis miedos a Elena y ella me daba recursos para gestionarlos. He estado un año pero esa suerte no la tiene todo el mundo».

El servicio de Oncología, defiende Delia, no debería centrarse solo en el tratamiento del cáncer, «hacen falta muchos más apoyos». En este sentido, aunque Elena asegura que, a día de hoy, «nadie duda de la indicación de un profesional de la psicooncología en el equipo», sí considera necesario que, «a la vista del aumento de la incidencia del cáncer en nuestra sociedad, se aborde esta rama de la psicología en forma de asignatura en la carrera».

Preparar el final de la vida

Además de ayudar al paciente a gestionar todas las consecuencias emocionales derivadas del cáncer, la psicooncología juega un rol importantísimo en aquellos casos en los que hay que preparar, tanto al paciente como a sus familias, para el final de la vida.

En nuestra cultura, explica Elena Jiménez, «no se nos prepara para este tránsito, por lo que muchas veces se produce con sufrimiento. Nuestra labor como psicooncólogos es ayudar a que ese tránsito se produzca sin sufrimiento emocional». Para ello, continúa, «lo esencial es general un espacio de confianza en el que el paciente vaya marcando siempre el ritmo, en el que cualquier inquietud y preocupación que tengan respecto al final de su vida puedan plantearlo y se pueda hablar con naturalidad y normalidad».

Liberar la culpa, reconciliarse con uno mismo y con su entorno, afrontar el sentido de la existencia o reconectar con emociones son algunas de las claves que se tratan con estos pacientes llegado este momento: «La muerte nos enseña cosas y esas enseñanzas se pueden aplicar a la vida», asegura Elena.