El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este lunes que respeta la decisión del concejal de Educación, Juventud, y Fomento del Empleo y del distrito de Carretera de Cádiz, Luis Verde, que anunció su renuncia para incorporarse a la empresa privada.

Además, ha adelantado que entrará María de la Paz Flores, tras correr la lista y, previsiblemente, ocupará las áreas que tiene Verde, aunque le dará "una pensada" en cuanto al distrito. "Me gusta hacer los cambios mínimos en estos casos pero tiene Luis toda mi admiración y mi gratitud por su trabajo desarrollado", ha abundado De la Torre.

Es más, ha dicho que respeta "absolutamente" su decisión, al tiempo que ha añadido que "me parece legítimo que cualquier persona piense que ha dedicado ya unos años, aunque es joven, totalmente a la entrega al servicio y bien general y que piense un poco en su carrera profesional".

"Más --ha continuado-- cuando acaba de tener su segundo hijo. La familia se ha incrementado y es normal en esos casos pensar en el futuro y en la estabilidad que puede tener más el sector privado que el público".

En este punto, el regidor ha agregado que la renuncia "no es un tema de que le preocupe que el PP pueda ganar las elecciones, no es esa cuestión, no va por ahí el tema ni mucho menos", incidiendo en que "es, simplemente, una decisión personal que tiene todos mis respetos y comprensión".

Cuestionado por si la decisión tiene que ver con el puesto o no en la lista; De la Torre ha asegurado que "no hemos hablado de lista y él sabe que tengo criterio magnífico". "Para nosotros el hueco lo notaremos; bien es verdad que como está previsto en la ley, corre la lista y entra María de la Paz Flores, que ya hablé ayer con ella y está encantada de entrar, disponible y dedicación 'full time'".

Sobre qué tareas desempeñará, ha explicado que no lo pensó aún, pero "lo normal es que cubra el hueco --de Verde-- en áreas, por lo menos" y "en distrito le daré una pensada y hablar con ella para ver cómo lo organizamos".

"Me gusta hacer los cambios mínimos en estos casos pero tiene Luis toda mi admiración y mi gratitud por su trabajo desarrollado", ha abundado De la Torre.