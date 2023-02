La Catedral de Málaga ya cuenta con seis ofertas para construir el tejado a dos aguas proyectado en el siglo XVIII y que se ha rescatado como solución a los graves problemas de humedades que tiene el templo. Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, el viernes pasado, la Catedral inicia el estudio de las ofertas, avaladas por nueve empresas constructoras, algunas de ellas agrupadas en 'unión temporal de empresas' para presentar su propuesta.

Ahora comienza el proceso de estudio de las ofertas presentadas, con idea de tener una propuesta de adjudicación en las próximas semanas, aunque no se marcan un plazo debido a la complejidad de la documentación recibida. Para ello, se analizará la documentación aportada por cada oferta y se puntuarán los criterios definidos en el Pliego de Condiciones del concurso, como el conocimiento del proyecto, propuesta de puesta en obra, planificación, cualificación del personal técnico de la empresa principal y de las empresas subcontratadas, experiencia en intervenciones en el Patrimonio Monumental Histórico Artístico, plazo de garantía, propuesta de difusión y oferta económica. No obstante, el arquitecto responsable del proyecto, Juan Manuel Sánchez La Chica insiste en que no va a pesar tanto en la decisión una posible rebaja económica como la calidad del trabajo.

Proyecto del tejado de la Catedral de Málaga

El proyecto, con un presupuesto inicial de 17 millones de euros, consiste en la eliminación de la actual sobrecubierta, que se construyó hace una década y que se ha convertido en el peor enemigo para la integridad estructural del templo. Así, la primera fase consistirá en eliminar esta especie de piel que aporta una gran cantidad de peso -760 toneladas- a la cubierta original de la Catedral. Además, impide la ventilación de la cubierta, por lo que la humedad se condesa en su interior y afecta más a la piedra.

El proyecto, que contempla unos dos años de obras, seguirá con una segunda fase para la construcción del tejado y que incluye la instalación de dos grúas de 60 metros de altura para mover el material. Para construir el tejado se utilizará la última tecnología en materiales, con acero y madera laminada, que destaca por su ligereza y su resistencia, además de ser muy fácil de instalar y cuenta con gran durabilidad, fácil mantenimiento y de reposición en el caso de que fuera necesario.