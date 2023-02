Los trabajos de limpieza y retirada de arena por el temporal costero de los últimos días por parte de Limasam comenzaron el fin de semana ya que el viento ha remitido en la ciudad y ha permitido que las acciones de limpieza no sean en vano. Estos trabajos continúan y para ello se está empleando maquinaria pesada: una pala cargadora, una multibasculante, cuatro tractores y cuatro autobaldeadoras.

Los esfuerzos se están dirigiendo a la retirada de grandes acumulaciones de arena existentes en vías y paseos marítimos, principalmente en la zona del Paseo Antonio Banderas. Las zonas que han sido despejadas por esta maquinaria pesada quedan en un estado adecuado para que puedan entrar los equipos de barrido manual y baldeo mecanizado, cuya actuación restituye el estado normal del acerado. Las zonas más afectadas y que cuentan con dispositivos de limpieza son los paseos Antonio Banderas, Antonio Machado, El Palo (calles Quitapenas y Banda del Mar), y Abel Sánchez y La Araña.

También se ha hecho una evaluación de los daños y en breve van a comenzar las labores para retirar tuberías rotas e instalar tuberías nuevas; retirar pasarelas afectadas, limpiarlas y adecuar las que se puedan recuperar; limpiar los módulos y las duchas, y reponer la cartelería dañada. Se estima que va a ser necesaria alrededor de 900 horas de mano de obra para realizar todas las tareas que incluyen también la limpieza de parques infantiles y barandas.

"El peor temporal para Málaga es Pedro Sánchez"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes "la falta de inversión" del Gobierno central para el mantenimiento del litoral de la provincia y ha advertido de que "el peor temporal que han sufrido en las costas malagueñas tiene el nombre de Pedro Sánchez". Así lo ha expuesto junto al secretario general del PP de Marbella, Manuel Cardeña, y representantes de la Plataforma Pro Espigones antes de registrar en la Subdelegación del Gobierno 10.000 firmas para reclamar la ejecución de estas infraestructuras y evitar el derribo del paseo marítimo, destacando que "no hay borrasca que supere el daño que está haciendo la borrasca Sánchez y su falta de inversión a las playas de nuestro litoral". "No es sólo es que no hagan sus deberes en materia de inversión, sino que reniegan de la ejecución de proyectos a medio plazo para estabilizar nuestras playas y, además, cuando hay cualquier temporal ni siquiera se les espera para reponer la arena con diligencia y tratar de minimizar los daños que esto genera al sector turístico", ha manifestado. En este punto, ha señalado que "desde el PP creemos que cada cual tiene que hacerse cargo de sus competencias y rendir cuentas de ellas ante los ciudadanos".