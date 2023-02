El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado retirar el nombre de los aviadores sublevados Carlos de Haya y Joaquín García-Morato del callejero de la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han votado en contra de una moción del PSOE, que sí ha apoyado Unidas Podemos, en la que exigían que el consistorio cumpla con sus "obligaciones legales" y elimine las referencias de los dos aviadores franquistas de las calles de la ciudad.

La edil socialista Lorena Doña ha afeado a la concejala de Cultura y responsable de la comisión de calles, Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, que haya puesto "mil excusas" para no cumplir ni con la ley, como esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los cambios en el callejero de Madrid o "encargando un informe para resaltar las habilidades del militar sublevado Carlos Haya, eligiendo al profesional para ejecutarlo vía telefónica".

Doña ha criticado que Losada siga "las instrucciones" del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que ya en junio de 2013 tachaba de error el cambio de nombre del hospital Carlos Haya, un aviador del bando sublevado al que se le concedieron, entre otros méritos de guerra, la Cruz Laureada de San Fernando, recogido en los boletines oficiales de 1937, 1938 o 1940, como ha recordado la concejala socialista.

En respuesta a estas declaraciones, Noelia Losada ha espetado que nunca ha mantenido una conversación con el alcalde de Málaga sobre Carlos de Haya. "El alcalde y yo paradógicamente no hemos hablado jamás sobre este tema".

Losada ha reiterado que siguen a la espera de "varias sentencias" en relación a la modificación del callejero en Madrid y recalcó su negativa a retirar el nombre de Carlos de Haya hasta que no esté "segura" de que entra dentro de las consideraciones de la ley de Memoria Democrática.

"Ocho trámites debe hacer cualquiera que cambie el nombre de su calle. Conmigo los vecinos de Carlos Haya no van a tener que pasar por esas molestias si no estoy segura de que un tribunal me lo va a tumbar", ha esgrimido Losada, que ha puesto de ejemplo la modificación del DNI, del carné de conducir, la dirección de los tributos municipales o de las compañías de suministros. "Están ustedes empeñados en traer una y otra vez a estas comisiones la Guerra Civil y esta es una seria desconexión con la realidad que viven los ciudadanos".

Por parte de Unidas Podemos, la concejala Remedios Ramos ha denunciado que en los 16 años posteriores a la aprobación de Memoria Histórica -sustituida desde octubre de 2022 por la de Memoria Democrática- solo se han cambiado cuatro calles con nombres franquistas en Málaga, dedicadas a los generales Franco, Mola, Sanjurjo y Queipo de Llano.

"Se están negando, y no sabemos por qué, a retirar el nombre de Carlos Haya. Se niegan a cumplir la Ley de Memoria Democrática", ha criticado Ramos, que sostiene que "no se ha avanzado nada".

Requerimiento del Gobierno

Como ya informó este periódico, el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, exigió al Ayuntamiento de Málaga la retirada del nombre de Carlos de Haya.

"El artículo 35.2 lo dice bien, al margen de los méritos que cada cual tenga. No ha lugar a si se le puso por una cosa o por otra. Participó en la sublevación, está constatado documentalmente y, por tanto, el Ayuntamiento debe cumplir el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática», aseguraba el secretario de Estado, Fernando Martínez, que advirtió que su departamento podría hacer un requerimiento al consistorio e incluso interponer una sanción en caso de incumplimiento de la norma.