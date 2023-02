La respuesta de los padres y madres afectados por la decisión del cierre del CEI Nuestra Señora de La Paz en Málaga se personifica: han convocado una manifestación este viernes a las 17.00 horas para protestar por la medida que han tomado tanto el centro como de la empresa que gestiona la guardería, Gestdes Arunda.

Como adelantaba ayer este periódico, el centro decidió expedir una circular informativa en la que explicaba a los padres que cesarían pronto la actividad y que ayudarían a las familias a reubicar a los menores.

Por otro lado, desde el centro argumentaron que la subida de los costes salariales, la subida del coste de los suministros y la no actualización del precio-plaza por parte de la Junta de Andalucía, ha sido lo que les ha obligado a tomar esta decisión.

Por su parte, el delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, afirmó en conversaciones con La Opinión de Málaga que "se están estudiando" las responsabilidades económicas y jurídicas a tomar porque las subvenciones "se han estado aportando de manera regular" a la empresa desde la Agencia Andaluza de Educación (APAE).

Las familias se convocan

Ante este cruce de acusaciones, los padres y madres de los pequeños han decidido manifestarse esta tarde a las 17.00 horas frente puerta del centro como respuesta al cese de la actividad.

Verónica Cruz, una de las madres afectadas, asegura que harán "todo lo posible y más" porque los niños no se queden sin centro. "No es normal que hayan hecho esto. Están jugando con el bienestar de niños de 0 a 3 años. En el momento que las instituciones se hubiesen enterado, tendrían que haber venido y decir que esto no se cerrase", afirma esta madre.

Una abuela, Toñi López, comenta que sus nietos dependen de ella porque sus padres trabajan lejos. "¿Cómo recojo yo a mis nietos si los van a cambiar de sitio? Esto no se debe cerrar al menos hasta que no termine el curso. Son 109 niños que dependen de sus familias. Esto hay que solucionarlo", señala.

Comisiones Obreras (CCOO) también se ha pronunciado por este evento. El responsable de escuelas infantiles en el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Antonio Pozo, expone que los hechos se generan cuando el pasado día 13 de febrero, la representante legal de las trabajadoras de la Escuela Infantil recibió por parte de la empresa una instancia a participar en la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa tiene previsto aplicar a la plantilla del centro educativo.

En una nota de CCOO, aseguran que la dirección de Gestdes Arunda ha dado continuamente muestras de "su falta de interés" en la estabilidad de la situación laboral de las plantillas y "ha amenazado en reiteradas ocasiones" con el cierre de los centros como estrategia para amedrentar a las trabajadoras.

De hecho, una empleada aseguró ayer al periódico que no era una situación que "viniese ahora". "Llevamos desde el 2014 con problemas en los pagos. Tras adquirir el centro en marzo de 2022, Arunda Kids nos dijo en agosto que no nos iban a pagar los retrasos que tenemos desde 2021 y que no iban a aplicar las nuevas tablas salariales", afirmó.

Pérez (PSOE) pide a la Junta "hacerse cargo" de la guardería

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía "que se haga cargo de la guardería Nuestra Señora de La Paz como servicio esencial por interés público general". Así lo ha manifestado Pérez durante la concentración de padres y madres que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la puerta de la guardería junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina; los concejales Rosa del Mar Rodríguez, Salvador Trujillo, Jorge Quero y Rubén Viruel, además de la diputada provincial Patricia Alba y el parlamentario andaluz José Luis Ruiz Espejo.

"Las familias están viviendo una situación dramática. Aquí hay padres, madres, abuelos y abuelas a quienes de la noche a la mañana se les ha comunicado un cierre para el que no estaban preparados. Es una situación dantesca que no debería permitir la Junta de Andalucía", ha señalado.

Por ello, Pérez ha pedido al delegado de Educación "que venga al barrio de La Paz y que se reúna con la comunidad educativa. No vale con salir en prensa para decir que no es su problema. No se puede dejar a más de cien familias y 14 trabajadores sin asistir". Pérez ha pedido al Gobierno regional que "asuma su gestión por responsabilidad, al menos hasta que finalice el curso. Porque permitir la paralización de la actividad de esta guardería entraña también un perjuicio para los niños, que han aprendido ya una rutina con los profesionales que conocen desde el comienzo de curso".