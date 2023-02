La coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, concejala en el Ayuntamiento de Málaga y candidata a la Alcaldía de Por Andalucía, Remedios Ramos, ha criticado "con datos oficiales" obtenidos directamente de la sociedad municipal de aparcamientos Smassa "el rotundo fracaso de la implantación de la zona azul en Huelin y calle La Unión en contra de la voluntad de la vecindad".

Así, ha asegurado que "estos ámbitos se sitúan a la cola en cuanto al índice de rotación de usuarios por plaza y día, con 1,9 y 2,1 vehículos diariamente, muy por debajo de los casi cinco vehículos diarios de otros lugares céntricos como Compositor Lehmberg Ruiz".

Ramos ha considerado que "asistimos a un atraco a mano armada y queda claro que la imposición de la zona azul de forma unilateral por parte del alcalde está suponiendo un auténtico fracaso".

"Los datos lo demuestran, ya que las expectativas, tanto relativas al número de abonados como de usuarios en rotación, no dan los números que el equipo de gobierno pretendía. La razón la encontramos en que la población de Huelin no aceptaba su implantación, como manifestó mayoritariamente en la consulta vecinal realizada por la plataforma ciudadana y que dejó claro que estaban en contra de que se implantara la zona azul en su barrio, al considerar la medida una privatización de su barrio, de su suelo para aparcar", ha agregado.

Ramos ha criticado que "el equipo de gobierno del PP trabaja de espaldas a la ciudadanía y que las medidas que impone a la ciudadanía no son efectivas. Las personas necesitan aparcar en esta zona en la que existen bloque antiguos que no disponen de aparcamiento para residentes. Dónde pueden ahora dejar el coche si el alcalde no les ha dejado más alternativa que el pago".

"Igual ocurre --ha continuado-- a los usuarios o a los trabajadores del centro de salud, que tiene que pagar para recibir un derecho fundamental o para realizar su jornada laboral".

Tras un requerimiento escrito formulado por Ramos a Smassa, los datos de la implantación de la zona azul son elocuentes del rotundo fracaso en Huelin, con "solo 20 tarjetas de comerciantes o un índice de ocupación real de tarjetas de residente en calle estancado en el 5,79%".