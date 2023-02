"Hay hermanos y hermanas que no quieren exponerse por miedo a represalias"

Existe una especie de misticismo sobre la masonería que provoca curiosidad. Desde hace años, se ha construido una leyenda alrededor de esta organización que toma distintas interpretaciones: desde valorar a los masones como actores que controlan el rumbo del mundo hasta un simple grupo de filósofos que ponen en común inquietudes de la vida cotidiana y soluciones a ellas. La Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España (GLFE), Mar Sánchez, explica con más detalle cómo actúa esta organización en la actualidad, a modo de antesala a su conferencia el 23 de febrero en Málaga en la Sociedad Económica de Amigos del País.

‘La masonería femenina en el siglo XXI’. Es curioso este concepto. ¿Cómo surge la masonería femenina?

A raíz de la Revolución francesa en el siglo XVIII, aparecen grandes intelectuales como Diderot o Boutet. Es con estos autores que se empieza a cuestionar la igualdad entre hombres y mujeres, o se empieza a hablar de una igualdad de derechos hacia la mujer. Era absurdo defender las divisas de 'Libertad, Igualdad y Fraternidad' solo con la mitad de la población. Entonces empiezan a surgir el término 'salonière', mujeres de alto nivel social e intelectuales que se reunían en salones para hacer tertulias con políticos. Este ambiente fue propicio para impulsar las llamadas 'logias de adopción', mujeres masonas que tienen un lugar en las de hombres. A España llega esa idea un siglo después, pero se desarrolla muy rápido. Mujeres como la poetisa Ángeles López de Ayala o la anarquista Teresa Claramunt, fueron las primeras en instaurar esa masonería femenina en España con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y derechos de las mujeres.

¿Y a qué se debe que la masonería siga en pie a día de hoy? ¿Cómo se financian este tipo de logias?

Se sustentan con las socias, como cualquier asociación. Piensa que nosotras pagamos una cuota mensual que oscila entre 25 y 35 euros. Lo que te vale una cuota en el gimnasio, por ejemplo. ¿Y a qué se debe que siga en pie? A partir de 1945 las mujeres masonas se independizan de los hombres y esto ocurre en España por influencia francesa a finales de los 70. En el 84 se crea la primera logia aquí en España, en Barcelona. Y en el 2005 somos autónomas de Francia. La masonería femenina ha conseguido mantenerse a pesar de la represión durante la dictadura. También porque, al final, lo que defendemos no deja de ser otra cosa que los valores humanos: la solidaridad, la tolerancia y la empatía.

El ideario colectivo cree que la masonería es algo selecto, algo secreto. ¿Es cierto?

No, no. En absoluto. La masonería es una vía para la transformación y el perfeccionamiento integral del ser humano. No es otra cosa. Sí que tiene un método iniciático y se usan símbolos de alegorías para su realización, pero en lo que consiste es en mejorar como persona. Aportar a la sociedad. En absoluto es elitista. Dentro de la organización hay hermanas de todos los tipos sociales. Nos da igual la religión o la posición política. Solo buscamos el respeto y el querer mejorar como persona.

Has comentado que la masonería es "iniciática" en el sentido de que hay ceremonias, ¿no?

Sí, bueno, como cualquier otra escuela iniciática. Se inicia un rito de paso, de tránsito de la vida normal a la masonería. El camino masónico. Es un camino de introspección, simplemente esto. No es nada raro ni es ninguna historia. Simplemente se tratan temas simbólicos, filosóficos. De la mejora de cada una. ¿Por qué con la masonería? El término viene de la época medieval: los constructores se llamaban 'maçons' y se adoptó su organización y su labor como simbología para la mejora de uno mismo.

Imagino que el ser masón es algo que se lleva con decoro.

Fuera de España, en muchos países se dice con toda tranquilidad. Es más, en Estados Unidos es algo que se pone en los currículos. ¿Por qué? Para muchos es algo positivo que una persona quiera luchar para hacer una sociedad más justa. En España hay que ser consecuente con nuestra historia. La masonería siempre se ha llevado mal con los regímenes totalitarios. Piensa que lo que se quiere es que te cuestiones todo, que empieces a pensar por ti mismo, que no sigas a la masa. En la época fascista se creó una leyenda negra contra la masonería muy fuerte y todavía estamos intentando cambiarla. Gente como yo salimos a dar la cara, pero hay hermanos y hermanas que no quieren exponerse por miedo a represalias en su entorno o a nivel profesional. Conozco personas que han estado en la masonería y sus familias no lo sabían.

¿Cuál es el objetivo, en este caso, de la Gran Logia Femenina de España?

Nuestro objetivo es ayudar a las mujeres a crecer como personas y a tratar el tema de la igualdad y de los derechos. Que la sociedad sea un poco más justa.

¿Cómo lo hacéis?

A través del método masónico que te he comentado. Nosotras en la masonería femenina estamos en una edad en que todavía no hay un camino total. Creemos que hay un camino individual y colectivo: mejorar individualmente pero ayudándonos entre nosotras. Es un método de introspección, de trabajar internamente para sacar lo mejor de ti misma. Un método que va poco a poco, por etapas.

¿Cuántas logias hay en España?

Tenemos 12 logias repartidas por España, una en Andorra y dos triángulos.

¿Qué son los triángulos?

Es la fase previa a ser una logia: todavía no hay suficientes maestras en la organización. Málaga será pronto una logia, quizá en un año o un año y medio. Ahora solo tiene tres maestras, pero cuentan con bastantes aprendizas y compañeras.

En ese sentido, la financiación de la logia está enfocada a infraestructuras, mantenimiento...

Claro. De momento no recibimos ninguna subvención ni nada. Es para el mantenimiento y la logística.

Como Gran Maestra que dirige la GLFE u otras maestras, ¿no cobráis nada?

¿Yo? No. Ninguna. Nosotras tenemos nuestra profesión en la vida normal. Esto va aparte. Entrar en la masonería es complejo, pero salir es muy fácil. Por eso cuando se habla de sectas, esto no lo es porque se puede salir fácilmente. Cuando decidí entrar fue una elección personal mía. Lógicamente no cobra nadie.

¿Cómo es el proceso para entrar?

Queremos gente que sea libre o que quiera serlo. Cuando la gente llama o se pone en contacto contigo, se habla con ella y se le pide rellenar un formulario con sus datos. Que nos expliquen el porqué llaman a la puerta de la masonería, porque a veces se intenta acercar gente que quiere buscar algo aquí que no va a encontrar. Se le realizan varias entrevistas para comprobar cómo es esta persona y si todo va bien, se procede a la iniciación.

¿Es distinta la vida de una persona dentro de la logia respecto a una que no lo está?

Realmente sí. Lógicamente, intentas llevar los valores de la masonería que estás trabajando a los ámbitos de tu vida. Yo intento ser mejor a través del respeto. En el trabajo también lo intento. Esos valores los llevo a todos sitios. La masonería se incluye en todo tu entorno, en toda tu vida.