«El Convento de la Trinidad ha sido siempre nuestro caballo de batalla»

Trinitario de 1945, Juan Romero se ha pasado desde el año 2000 peleando por mejorar su barrio. Ahora, recién abandonada la presidencia de la asociación de vecinos, hace balance de las transformaciones en La Trinidad y de lo que aún queda por hacer.

¿Por qué ha dejado la presidencia?

Llevo ya muchos años, además he visto que mi contacto con la gente joven ya no es el mismo que antes y pensé que lo mejor era marcharme.

Porque usted es trinitario no sólo por nacimiento, sino también por convicción.

Mi padre era el conserje del mercado que había entonces en calle Mármoles y allí nací. Aquí he vivido toda la vida salvo dos años pero luego volví.

Lleva al frente de la asociación los mismos años que Francisco de la Torre al frente del Ayuntamiento, ¿por qué decidió ser presidente?

Me animaron a entrar en la asociación. En 1999 entré en la directiva y al año siguiente el presidente, Luis Cava, dijo de irse y en una asamblea decidieron que fuera yo, aunque no quise. Y mira si le cogí el gusto que me he tirado 22 años.

¿Ha tenido algún tinte político su gestión?

Cada uno puede ser de la ideología que sea pero yo creo más en las personas que en los políticos y mi lucha siempre ha sido mejorar el barrio, que La Trinidad se arreglara.

¿Cómo estaba La Trinidad hace 22 años?

Se había producido una rehabilitación pero quedaba una cantidad tan enorme de solares que no parecía que la hubieran rehabilitado. Recuerdo que me puse a contar unos 120 solares y se correspondían con 200 números de casas, fíjate si había. Eso me traía malo, junto con el tema de la droga y la suciedad. Tengo que agradecer la actuación del entonces concejal Antonio Serrano, que estaba en Izquierda Unida, con las casas en ruinas de calle Jaboneros, donde ahí se metía la gente a pincharse. Me dijo que esa actuación salía todos los años en el presupuesto municipal y al poco tiempo consiguió que se hicieran las viviendas, que realizó el IMV. Aunque he tenido más contacto con el PP porque estaba en el Ayuntamiento y tengo que estar agradecido a Diego Maldonado, Gemma del Corral y Paco Cantos, personas educadas y con buen talante.

Las mejoras del barrio, ¿se han debido sobre todo a la gestión política o a la vecinal?

La asociación ha estado detrás machacando, hay que estar encima de los políticos porque si no se olvidan pero realmente luego se hace todo porque lo quieren ellos. Es importante reclamar y, por experiencia, hacerlo por escrito para que quede constancia. Nosotros hemos conseguido cosas como un campito de fútbol al lado de la plaza de San Pablo. La directiva anterior consiguió además abrir la calle Jaboneros al tráfico. También hemos logrado que muchos solares los limpien. Y hemos estado peleando por el convento desde el principio hasta ahora. Cuando llegué ya se hablaba de si iba a ir ahí el Museo Arqueológico y mira el tiempo que ha pasado. El Convento de la Trinidad ha sido nuestro caballo de batalla.

Después de tantos anuncios y proyectos, ¿ve la recuperación del convento más cerca?

Parece que ahora sí se hará. Lo que pedimos es que lo que se haga le aporte dinamismo al barrio. De lo proyectado por la Junta lo que no me gusta es que tenga muchos fines. Si quieres hacer algo importante dale todo el terreno a una iniciativa.

Cuando entró de presidente había unos 120 solares en el barrio, ¿y ahora?

Deben de quedar unos 70 pero los que quedan ya son privados. En la época en que iban a echar el barrio abajo muchos compraron y cuando vieron la realidad, que La Trinidad no iba a ser lo que pensaban, no se han atrevido a construir.

Lo que ya tiene el visto bueno es el aparcamiento de San Pablo, otra demanda vecinal.

Sí, pero en la actual legislatura está metido en el presupuesto y no se ha hecho así que irá en la próxima. Veremos a ver si empiezan las obras este año pero al menos se va a hacer. Smassa calcula unos 280 aparcamientos y nosotros hemos recogido más de 350 firmas de compra.

También iniciaron el proyecto de llenar de macetas y jardineras calles peatonales que hoy se utilizan para aparcar.

Cuando esté el aparcamiento ya no habrá excusa para aparcar en esas calles. La idea es que la iniciativa se extienda por el barrio y reunirse con las comunidades para que, si se comprometen a mantener las macetas se puedan colocar. El objetivo es que esas calles engalanadas y en condiciones atraigan a personas interesadas que quieran conocer los corralones y un barrio como este.

¿Y cómo anda el barrio de seguridad?

Hemos tenido reunión con el subdelegado del Gobierno, que está de acuerdo en que se instalen cámaras de seguridad en algunas calles pero nos ha dicho que esa gestión la tiene que hacer el distrito.

¿Ha mejorado La Trinidad en este tiempo?

Sí y si no ha ido a más no ha sido porque no haya reclamado. Cuando te dicen que no hay presupuesto te queda el derecho al pataleo.

¿Y qué tal ha sido trabajar en la asociación?

Pues quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas, desde que empecé en la junta directiva hasta ahora que termino, por el apoyo que he tenido de ellos y que al próximo que venga le vaya muy bien y el barrio siga adelante.